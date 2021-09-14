Велика презентація Apple: пряма трансляція

Схоже, день 14 вересня 2021 року стане справжнім святом для фанатів гаджетів компанії Apple, офіс якої під час візиту в США відвідав і президент України Володимир Зеленський.

Чергова презентація компанії стартує вже в 20:00 за київським часом. Трансляцію проведуть на сайті Apple.com і на офіційному YouTube-каналі.

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Буде презентована нова лінійка смартфонів iPhone 13, бездротові навушники AirPods третього покоління і смарт-годинник Apple Watch Series 7.

Лінійка смартфонів поповниться відразу декількома новинками — iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max і iPhone 13 Mini. Всі вони отримають батареї ємністю на 15−20% більше, ніж попередні моделі. Так iPhone Pro Max можуть оснастити акумулятором до 4352 мАг, Pro і стандартну — до 3095 мАг, а Mini — до 2406 мАг. У той же час, високочастотні екрани повинні поглинати більше енергії, процесори A15 стануть більш економічними, тому передбачити тривалість роботи поки складно.

iPhone 13 Pro також отримає просунуту камеру з портретним режимом для відео і фільтрами, що працюють на базі штучного інтелекту. Зокрема, смартфон буде розмивати задній фон, фокусуючи увагу на людях в кадрі. Pro-версії зможуть записувати відео в форматі Apple ProRes, який використовується в професійному редакторі відео Final Cut Pro. Блогер EverythingApplePro спільно з інсайдером Максом Вайнбахом поділилися інформацією про те, що iPhone 13 Pro і 13 Pro Max отримають систему LiDAR.

А нові смарт-годинник від Apple вразять вбудованим датчиком для вимірювання рівня цукру в крові — глюкометром.

Попередні замовлення на нові гаджети деякі магазини вже почали приймати і в Україні. І хоча більшість компаній поки не вказують ціни на моделі, а тільки обіцяють проінформувати клієнтів про надходження товарів, один з магазинів вказав і очікувану роздрібну ціну на новинки — варіюються від 35 599 грн до 40 599 грн.

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