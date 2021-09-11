Новий iPhone покажуть 14 вересня: чого очікувати від великої презентації Apple

Анонс нових пристроїв компанії Apple, генерального директора якої нещодавно відвідав президент України Володимир Зеленський, є одним з найбільш очікуваних подій року. Наступна презентація компанії пройде вже наступного тижня 14 вересня. Початок заплановано на 20:00 за київським часом. Трансляцію проведуть на сайті Apple.com і на офіційному YouTube-каналі, пише ФОКУС.

Очікується, що компанія представить нову лінійку смартфонів iPhone 13, бездротові навушники AirPods третього покоління і смарт-годинник Apple Watch Series 7.

Так, очікується, що Apple покаже чотири нових моделі смартфонів: iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Mini. Нова лінійка iPhone отримає батареї ємністю на 15−20% більше, ніж попередні моделі. Так iPhone Pro Max можуть оснастити акумулятором до 4352 мАг, Pro і стандартну — до 3095 мАг, а Mini — до 2406 мАг. У той же час, високочастотні екрани повинні поглинати більше енергії, процесори A15 стануть більш економічними, тому передбачити тривалість роботи поки складно.

iPhone 13 Pro отримає просунуту камеру з портретним режимом для відео і фільтрами, що працюють на базі штучного інтелекту. Зокрема, смартфон буде розмивати задній фон, фокусуючи увагу на людях в кадрі. Pro-версії зможуть записувати відео в форматі Apple ProRes, який використовується в професійному редакторі відео Final Cut Pro. Блогер EverythingApplePro спільно з інсайдером Максом Вайнбахом поділилися інформацією про те, що iPhone 13 Pro і 13 Pro Max отримають систему LiDAR.

Нові смарт-годинник від Apple можуть отримати вбудований датчик для вимірювання рівня цукру в крові — глюкометр. При цьому розробники співпрацюють з Rockley Photonics, яка розробила спеціальний датчик для проведення неінвазивних вимірювань.

Як писали «ФАКТИ», кілька місяців тому американська корпорація Microsoft представила нову версію операційної системи — Windows 11. Компанія стверджує, що нова система найбільш захищена і швидка з усіх, що коли-небудь розробляла Microsoft.

Фото: ixbt.com

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