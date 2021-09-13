iPhone 13: скільки смартфон Apple буде коштувати в Україні

У вівторок, 14 вересня, відбудеться презентація iPhone 13 — нової лінійки смартфонів компанії Apple, також буде представлений смарт-годинник Watch Series 7.

У деяких магазинах вже приймають попередні замовлення на нові гаджети. Причому більшість компаній поки не вказують ціни на моделі, а тільки обіцяють проінформувати клієнтів про надходження товарів. Один з магазинів вже вказав роздрібні ціни на нові iPhone 13. Вони знаходяться в діпазоні від 35 599 грн до 40 599 грн.

Найдешевше обійдеться модель iPhone 13 з об'ємом пам'яті 128 Гб, а ось за флагманський варіант з 1 Тб пам'яті доведеться заплатити 40 599 грн.

Приймаються попередні замовлення також на смарт-годинник Watch Series 7.

Нагадаємо, презентацію, яку проводить компанія Apple, можна подивитися онлайн.

Фото: www. apple-iphone.ru

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