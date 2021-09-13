Презентація iPhone 13: де і коли дивитися онлайн-трансляцію

У вівторок, 14 вересня, відбудеться презентація iPhone 13 — нової моделі смартфона компанії Apple. Буде представлений також гаджет Apple Watch Series 7.

Онлайн-трансляція почнеться о 20:00 за київським часом на офіційному сайті apple.com. Буде представлена нова лінійка гаджетів, в яку входять чотири моделі смартфонів: iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max.

Покажуть:

• що відомо про нову модель;

• характеристики та відмінності від iPhone 12;

• Apple Watch Series 7 — яким буде новий годинник.

Діагоналі смартфонів залишаться такими ж, як і в попередній версії: 5,4; 6,1; 6,1 та 6,7 дюйма. У дизайні збережеться візуальний фрагмент у вигляді «чубчика», який присутній у всіх нових моделях iPhone, починаючи з версії X. Додадуться два нових відтінку: матовий чорний і бронзовий.

Нова лінійка iPhone будеь працювати на однокристальній системі Apple A15 Bionic. Вона отримає акумулятори ємністю на 15−20% більше, ніж попередні моделі. Будуть реалізовані підтримка 5G, функція Always on display і ряд нових режимів камери.

Презентацію можна подивитися також на YouTube:

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Фото: Unbox Therapy

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