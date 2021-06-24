Представлена нова операційна система Windows 11: що важливо про неї знати

У четвер, 24 червня, американська корпорація Microsoft представила нову версію операційної системи — Windows 11. Компанія стверджує, що нова система найбільш захищена та швидка з усіх, що коли-небудь розробляла Microsoft. Вона займає на 40% менше місця на жорсткому диску. Безкоштовне оновлення для власників ліцензій стане доступним восени.

Головна візуальна відмінність нової системи — розташування кнопки «Пуск» у центрі монітора. У всіх попередніх версіях Windows стартова кнопка розташовувалася строго зліва. За словами представників компанії, центральне розташування більш переважно для користувачів сучасних комп'ютерів, планшетів та мобільних пристроїв.

У центрі монітора також розташовується все меню «Пуск». Іконки додатків також розташувалися по центру. Іконки вбудованих у систему додатків та сервісів отримали редизайн.

Вікна програм придбали закруглені кути. Тепер вони розташовуються на деякому віддаленні від панелі завдань. У Windows 11 з'явилися віджети для інформування та швидкого доступу до різних сервісів, які можна розмістити на робочому столі. Вікна додатків можна зібрати та впорядкувати не тільки вручну, але і за допомогою швидких команд. Також з'явилася розширена підтримка двох та більше моніторів.

Помітно змінилася анімація, яку можна спостерігати при відкритті та закритті вікон, а також стали іншими системні звуки.

Одне з нововведень — функція автоматичного розташування вікон Snap Layouts. При натисканні на спеціальну кнопку користувач зможе розмістити вікна на робочому столі та обрати один з декількох патернів. Формат розташування програм — як на одному, так і на кількох моніторах — зберігається при виключенні комп'ютера.

Велику увагу розробники нової системи приділили іграм. Windows 11 навчилася автоматично визначати HDR-контент та запускати розширений динамічний діапазон. Також завдяки технології Direct Storage ігри будуть оперативніше переноситися з бібліотеки та завантажуватися на комп'ютер.

У Windows 11 остаточно будуть видалені застарілі версії браузерів. Новий Edge не сильно відрізняється від попередніх версій програми, проте отримав низку нововведень, таких як пошук по вкладках.

Віджети на Windows вперше з'явилися ще в операційній системі Vista, після чого зникли. Тепер їх удосконалили, зробили не тільки інформативними елементами системи (наприклад, з погодою або календарем), а й інтерактивними. Через них можна взаємодіяти з певними послугами — наприклад, дивитися відео та навіть купувати фільми.

Також на Windows 11 офіційно доступні додатки з Android.

Ще одна особливість нової системи — вміння самостійно адаптуватися до платформи, на якій її встановив користувач. При цьому зовні вона виглядає однаково як на стаціонарних комп'ютерах та ноутбуках, так і на планшетах та смартфонах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про новинки, які представила компанія Apple.

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