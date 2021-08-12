Персеїди над Україною: вчені дали рекомендації тим, хто спостерігає за зорепадом

У ніч на 12, 13 і 14 серпня українці можуть спостерігати неозброєним оком за надзвичайно красивим природним явищем — піком метеорного потоку Персеїди.

Старший науковий співробітник відділу фізики зірок та галактик Головної астрономічної обсерваторії НАН України, кандидат фізико-математичних наук Олександр Велесь в ефірі «1 + 1» розповів, як краще вибрати місце, звідки можна спостерігати за зорепадом.

«Персеїди активні з початку липня і до кінця серпня, але максимум припадає на 12−13 серпня. Географічну точку можна вибирати довільно у північній півкулі. Головне — щоб місце було темним, подалі від міських ліхтарів, від освітлених доріг … Гарний показник темного неба — коли ви бачите Чумацький шлях неозброєним оком», — зазначив вчений. І додав, що за годину можна побачити 50−60 метеорів.

Щоб зняти це природне явище, людям радять використовувати штатив — тремтіння рук зведе всі зусилля нанівець. Непогано використовувати і таймер, що дозволить зовсім не торкатися фотокамери — так фото вийде чітким.

Персеїди в Україні можна спостерігати з дев'ятої вечора до другої години ночі. Ну, а ті, кому не вдасться вибратися на природу, можуть робити це онлайн.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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