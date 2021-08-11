Персеїди 2021: що обов'язково потрібно зробити та коли загадувати бажання

У ніч на 12 серпня метеорний потік Персеїди досягне піку. Цей зорепад вважається одним з найбільш видовищних у Північній півкулі, повідомляє ТСН.

Персеїди названі по сузір'ю Персея, звідки «вилітають» метеори. Вперше цей потік згадується в китайському літописі 36 року нашої ери. Персеїди утворюються через згоряння в атмосфері Землі частинок із хвоста комети Свіфта-Таттлаю.

Щоб побачити потік, треба дивитися в нічне небо на відкритій місцевості. Для цього лягти на спину, або скористатися кріслом з відкидною спинкою, відключити джерела світла.

Астрологи вважають, що зорепади — особливий період. У цей час спостерігається приплив сил, поліпшується фінансове становище, завершуються конфлікти.

Тому езотерики радять під час Персеїд загадувати бажання та проявляти ініціативу. Тоді обов'язково відбудуться зміни на краще.

Нагадаємо, зорепад Персеїди в 201 році почався ще 17 липня.

Фото: https://ua.depositphotos.com

53

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter