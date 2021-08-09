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Наука та технології

Пік метеоритного потоку Персеїди: коли і де дивитися найкрасивіший зорепад року

16:58 9 серпня 2021
Пік метеоритного потоку Персеїди: коли і де дивитися найкрасивіший зорепад року

В ніч з 11 на 12 серпня досягне піку найкрасивіший зорепад року — метеорний потік Персеїди. На території України його можна спостерігати в період з 21:00 до 2:00, повідомляє CBS news.

Астрономи обіцяють, що в 2021 році потік буде досить інтенсивним — близько 100 метеорів на годину (рекорд був поставлений в 1863 році, коли на нічному небі фіксували відразу 215 яскравих спалахів на годину).

Фанатам спостережень за зоряним небом вже варто пошукати для спостережень місця з мінімум освітлення (для цього рекомендується виїжджати за межі великих міст). А ось шукати не небі саме сузір'я Персея не варто — адже, як вважають вчені, сузір'я не можна вважати точним місцем, звідки будуть з'являтися метеори.

Спостерігати за потоком метеорів можна і онлайн, причому в режимі реального часу.

Нагадаємо, на початку 2021 року землян порадував потужний метеорний потік Квадрантіди. За «зоряним дощем» можна було спостерігати всю ніч з 2 на 3 січня.

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