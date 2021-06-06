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Наука та технології

Драматичне «вогняне кільце»: коли спостерігати за першим сонячним затемненням 2021

12:03 6 червня 2021
затемнення

Жителі Землі 10 червня зможуть спостерігати кільцеве сонячне затемнення. Про це повідомляє Indian Express.

Такі незвичайні астрономічні явища відбуваються, коли Місяць знаходиться занадто далеко від Землі. Через це він не може повністю перекрити Сонце, тому навколо супутника видно кільце світла.

Найкраще затемнення буде видно з деяких частин Канади, Гренландії та Росії.

Частково «вогняне кільце» зможуть побачити й жителі України. За київським часом затемнення почнеться о 13:26:07 та триватиме близько півтори години.

Вчені відзначають, що існує три типи сонячних затемнень — повне, часткове й кільцеве. Цього року люди зможуть побачити тільки два з них.

Друге сонячне затемнення 2021 відбудеться 4 грудня. Це буде повне сонячне затемнення, яке відбувається, коли Місяць повністю блокує Сонце й кидає тінь над Землею. Жителі України його не побачать.

У травні 2021 року спостерігачі за небом стали свідками місячного затемнення.

фото https://ua.depositphotos.com/

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