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Наука та технології

У червні українці побачать незвичайне сонячне затемнення

11:59 29 травня 2021
затемнення

Після суперповню і місячного затемнення в Україні можна буде помилуватися затемненням сонячним. Станеться це 10 червня. Спостерігати, як світило потроху ховається за тінню, можна буде з 11.12, а максимальна фаза затемнення очікується о 13.41 за київським часом.

Часткове затемнення буде видно практично по всій території України, крім окремих південних районів.

В той же день, 10 червня, в Канаді, Гренландії і в Якутії можна буде спостерігати кільцеподібне затемнення — коли Сонце майже повністю закривається Місяцем, і видно лише яскравий край.

затемнення

Наступного разу сонячне затемнення відбудеться 4 грудня 2021 року, але на території України його не побачити. Повне затемнення можна буде спостерігати лише в Антарктиді, а часткове — на півдні Африки, в Австралії і Новій Зеландії.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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