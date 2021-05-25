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Наука та технології

Повне місячне затемнення 26 травня: чи побачать його в Україні

22:44 25 травня 2021
місячне затемнення

Крім «рожевого» Супермісяця, 26 травня в деяких регіонах можна буде спостерігати ще й повне місячне затемнення. Рідкісне небесне явище отримало назву «кривавий Місяць», оскільки супутник Землі дійсно ненадовго стане червонуватого кольору.

В Україні місячного затемнення видно не буде, оскільки Місяць в той момент буде за горизонтом. За київським часом часткове затемнення почнеться о 12:44, фаза повного затемнення настане о 14.11 і триватиме до 14.25. Закінчиться місячне затемнення в 15.52. Максимальна фаза затемнення припаде на 14:18 за київським часом. Триватиме повне затемнення 14 хвилин.

Ті, хто в даний момент знаходяться в Західній півкулі або в Південно-Східній Азії, отримають шанс помилуватися красивим небесним явищем. Затемнення буде також видно в Австралії, деяких частинах Тихого, Атлантичного і Індійського океанів. За Всесвітнім часом UTC графік затемнення виглядає наступним чином:

  • Початок часткового затемнення — 9:44:58
  • Початок повного затемнення — 11:11:26
  • Максимум затемнення — 11:18:42
  • Закінчення повного затемнення — 11:25:54
  • Закінчення часткового затемнення 12:52:23.

Наступне місячне затемнення в поточному році відбудеться 18 листопада.

Фото https://ua.depositphotos.com

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