Небезпека минула: залишки китайської ракети вагою 22 тонни впали в Індійський океан

У Китаї державні ЗМІ повідомили, що залишки ракети Long March 5B впали в Індійський океан, а основна її частина була знищена при повторному попаданні в атмосферу Землі. Про це передає Reuters .

Агентство уточнює, що уламки ракети Long March 5B повторно потрапили в атмосферу о 10:24 за пекінським часом (5:24 за Києвом) і приземлилися на місці з координатами 72,47 ° E, 2,65 ° N. приблизно на південному заході від Індії і Шрі-Ланки.

Більшість уламків ракети згоріли в процесі входу в атмосферу.

Падіння багато телекомпаній світу показували в прямому ефірі.

Раніше окремі експерти висловлювали побоювання, що на Землю можуть впасти залишки ракети вагою 22 тонни. Правда, за оцінками Space-Track, ймовірність того, що ракета впаде менше кілометра від будь-якого місця на Землі, складала лише 1 з 196,9 мільйона.

Нагадаємо, Україна в цьому році планує запустити власний супутник дистанційного зондування Землі «Січ-2−1», що обійдеться в 2 млн доларів .

Фото скрін відео YouTube

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