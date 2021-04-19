Глава Держкосмосу озвучив суму контракту із SpaceX на запуск українського супутника

Запуск на орбіту українського супутника «Січ 2−30 (2−1)» обійдеться в 1,99 мільйона доларів. Саме така сума вказана в контракті між компанією SpaceX Ілона Маска і українською стороною. Про це в інтерв'ю «Економічній правді» розповів голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай.

За словами керівника Держкосмосу, супутник вже остаточно зібраний, але необхідно провести ряд випробувань, які вимагає компанія SpaceX. «Супутник зібраний, ведуться випробування, все йде за графіком… Випробування проводитимуться до серпня. Потім почнеться підготовка до відправки супутника на точку старту. У грудні планується запуск», — каже Тафтай.

Глава держагентства пояснив, чому початкова вартість запуску супутника (мільйон доларів) збільшилася вдвічі. «Інформація про контракт на мільйон доларів не точна — в цій сумі не враховано додаткові умови… Не враховані витрати на створення адаптера і транспортування супутника до точки запуску… Загальна сума контракту становить 1,99 мільйона доларів. Ця сума враховує всі технічні питання, пов'язані з запуском супутника», — розповів Тафтай.

Очікується, що «Січ 2−30 (2−1)» пробуде на орбіті три роки. Супутникові знімки потрібні будуть фахівцям з оборони і безпеки. Крім того, інформація з супутника цікавить Держгеокадастр (знімки дозволяють виявити незаконне землекористування, розробку кар'єрів), а також Службу з питань надзвичайних ситуацій та Міненерго.

фото space.com.ua

61

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter