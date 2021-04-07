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Наука и технологии

Шмыгаль спрогнозировал запуск Украиной своего спутника в 2021 году

14:19 7 апреля 2021
спутник

Украина в этом году планирует запустить собственный спутник дистанционного зондирования Земли «Сич-2−1». Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмыгаль напомнил, что задачу по запуску собственного спутника поставил перед правительством президент Зеленский.

«С помощью спутника можно проводить мониторинг чрезвычайных ситуаций, осуществлять контроль агропромышленного комплекса, соблюдение правил недропользования, экологический мониторинг, выполнение инфраструктурных проектов, земле- и лесопользования», — сообщил премьер.

Он также отметил, что сегодня Кабмин утвердил основные условия реализации проекта и определил источники финансирования.

Ранее в КБ «Южном» заявили, что Украина планирует начать запускать свои ракеты в космос до 2023−2024 гг. Это будет происходить по методу воздушного старта, что позволит использовать самолет во время запуска.

Фото aex.ru/

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