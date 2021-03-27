В Перу археологи обнаружили древнюю фреску с изображением бога-паука с ножом — ей более 3 тысяч лет

На севере латиноамериканской страны Перу археологи нашли фреску возрастом 3200 лет, нарисованную на стене древнего глинобитного храма. По мнению ученых, на ней изображен зооморфный бог-паук с ножом, связанный с дождем и плодородием, пишет The Guardian.

Фреска нанесена охрой, желтой, серой и белой краской на стену строения из сырцового кирпича размером 15×5 м в провинции Виру в районе Ла Либертад в Перу. Она была обнаружена в прошлом году после того, как большая часть территории была разрушена местными фермерами, пытающимися расширяют свои плантации авокадо и сахарного тростника.

Эксперты считают, что храм был построен доколумбовой культурой купизника, которая развивалась вдоль северного побережья Перу более 3000 лет назад. Археолог Регуло Франко Йордан сказал, что стратегическое расположение святыни у реки заставило исследователей предположить, что это был храм, посвященный водным божествам.

Паук на святыне ассоциировался с водой и был невероятно важным животным в доиспанских культурах, которые жили согласно церемониальному календарю. Вполне вероятно, что между январем и мартом проводилась особая церемония священной воды, когда шли дожди, пишет The Guardian.

По данным археологов, около 60% комплекса, расположенного в 500 км к северу от Лимы, было разрушено в ноябре прошлого года, когда фермеры в этом регионе использовали тяжелую технику, пытаясь расширить свои посевные поля.

Бог-паук — не единственное древнее произведение искусства, обнаруженное в Перу за последние месяцы. В октябре прошлого года на одном из холмов был найден огромный кот. Его появление датируется 200−100 годами до нашей эры.

Напомним, китайские археологи обнаружили необычайно ценный артефакт: золотую церемониальную маску, изготовленную около трех тысяч лет назад, а в Болгарии обнаружили табличку с «посланием», написанным 7 тысяч лет назад

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