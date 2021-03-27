Маска из золота и украшения: в Китае обнаружены уникальные артефакты, которым более 3 тысяч лет

В Китае археологи обнаружили необычайно ценный артефакт: золотую церемониальную маску, изготовленную около трех тысяч лет назад. Маска находилась в бывшей жертвенной яме на территории поселения, существовавшего в бронзовом веке. Сейчас это территория городского округа Дэян провинции Сычуань в юго-западной части Китая. Об этом сообщает GlobalTimes.

Маска содержит 280 граммов золота и напоминает ту, что была обнаружена в провинции Сычуань и сейчас хранится в музее в городе Ченду.

Всего археологи раскопали шесть жертвенных ям, обнаруженных в период с ноября 2019 года по май 2020 года. Маску обнаружили в самой маленькой, пятой яме. В остальных были найдены золотые украшения в форме птиц, золотые пластинки, маски из бронзы, фигурки из слоновой кости, изделия из нефрита — всего более 500 реликвий, представляющих значительную культурную ценность.

Руководитель группы археологов полагает, что ученые наткнулись на поселение времен древней цивилизации Шу. На территории, где проводились раскопки, в древности располагалось святилище, где приносились жертвы небу, земле и предкам.

Недавно на необычный артефакт наткнулись археологи в Болгарии. Была обнаружена глиняная табличка с древними письменами.

Фото globaltimes. cn, jpost.com, smithsonianmag.com

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