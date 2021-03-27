В Болгарии археологи нашли табличку с «посланием», написанным 7 тысяч лет назад

При проведении раскопок в древнем поселении недалеко от города Бата (муниципалитет Панагюриште), в южной части центральной Болгарии, археологи нашли табличку с древним письмом.

Так, артефакт был обнаружен в поселении, относящемся к периоду перехода от каменного века к медному, пишет Archaeology in Bulgaria.

Речь идет о доисторической глиняной табличке, возраст которой составляет около 7 тысяч лет. Она покрыта резьбой, которая, как считают специалисты, является протописьмом.

Этот термин был введен в 1960-е годы после того, как в Румынии археологи обнаружили три необожженные глиняные таблички с загадочными знаками. Еще тогда ученые предположили, что это была доисторическая письменность. Расшифровать подобные послания до сих пор не представляется возможным.

Доисторическое поселение, где была найдена нынешняя табличка, представляет собой «рассредоточенное просторное поселение площадью не менее 150 тыс. кв. м. Оно датируется концом позднего неолита (новый каменный век) и началом энеолита (медный век). По мнению археологов, поселение появилось и существовало в период от 5100 до 4800 годов до нашей эры. Оно располагалось на террасе по обоим берегам небольшой речки.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в пещерах Мертвого моря археологи обнаружили новый образец Кумранских рукописей. Текст написан на греческом языке, но для имени бога Яхве использованы буквы еврейского алфавита. Текст написан двумя разными писцами. По предварительным данным, рукопись представляет собой отрывки из сочинений Двенадцати малых пророков.

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