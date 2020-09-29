Жизнь возможна: под поверхностью Марса обнаружили сеть скрытых озер с жидкой водой

Несмотря на то, что среди всех планет Солнечной системы условия на Марсе наиболее схожи с земными, данная планета известна своей засушливостью и представляет собой пыльную, бесплодную пустыню из камней, а в некоторых регионах и изо льда — и ни единой капли жидкой воды пока не было обнаружено.

Но в 2018 году ученые опубликовали исследование, которое произвело эффект разорвавшейся бомбы — они нашли доказательства существования колоссального подземного резервуара с жидкой водой на южном полюсе Марса. Теперь они сделали новый шаг в изучении этого открытия — оказалось, что под ледяной шапкой южного полюса находится не одно, а целая сеть озер! А это значит, что первый водоем не был единичным или неординарным явлением для марсианской природы, пишет ScienceAlert.

«Существование единственного подледникового озера может быть связано с особыми условиями, такими как наличие вулкана под ледяным покровом, или с какой-либо другой ситуацией, уникальной для конкретного места, где мы обнаружили первое подледниковое озеро, — сказала геофизик Елена Петтинелли из Университета Рома Тре в Италии. — Открытие целой системы озер, напротив, предполагает, что процесс их образования относительно прост и, возможно, обычен».

О первом подледниковом озере было объявлено чуть более двух лет назад. Он был обнаружен с помощью прибора MARSIS — специализированного радара Европейского космического агентства для зондирования ионосферы и глубинных слоёв марсианской поверхности, находящегося на орбитальном аппарате Mars Express. Там использовался тот же метод, который на Земле используется для поиска подледниковых озер в Антарктиде — отражение радиоволн от поверхности, измерение эхосигналов, и поиск изменений в сигнале для определения характеристик топографии.

Эти радиолокационные исследования первоначально выявили единственное подледниковое озеро в 1,5 километрах под южной полярной ледяной шапкой, размером 20 километров в поперечнике.

«Некоторые типы материалов лучше отражают радиолокационные сигналы, чем другие, и жидкая вода является одним из таких материалов, — сказала планетолог Грациэлла Капарелли из Университета Южного Квинсленда в Австралии. — Поэтому, когда сигналы, исходящие из недр, сильнее, чем сигналы, отраженные от поверхности, мы можем подтвердить, что там присутствует жидкая вода. На Земле, где мы можем напрямую проверить результаты, радары используются с той же целью — поэтому мы уверены, что такой метод надежен».

С тех пор команда провела дополнительные исследования набора данных, охватывающих почти десятилетие, с 2010 по 2019 год. В своём анализе они обнаружили три новых ярко отражающих пятна. Другими словами, существует сеть подледниковых озер, разделенных областями сухого камня и спрятанная под южным полюсом недалеко от первоначального озера.

«В наземной подледной среде такие сильные отражения подо льдом связаны с присутствием воды; насколько нам известно, нет других физических механизмов, которые могли бы вызвать такую ​​сильную аномалию, — сказал Петтинелли. — Важно отметить, что мы получили те же результаты, используя более совершенные методы обработки и анализа данных, чем в нашем исследовании 2018 года, и тот факт, что, выполнив такой тщательный процесс анализа данных, мы подтвердили наличие этого озера и обнаружили другие озера, вселяет в нас уверенность в нашей интерпретации того, что обнаруженная жидкость — это именно вода».

Причем, если это жидкая вода, скорее всего, она солёная — чрезвычайно солёная. Марс очень холодный, и хотя внутри теплее, чем на поверхности, он все же достаточно холоден, чтобы заморозить пресную воду. В 2018 году команда оценила температуру найденного озера около -68,15 °C.

Соль снижает температуру замерзания воды, и это может на многое повлиять. Вода, насыщенная солями кальция и магния, может оставаться жидкой при температуре до -123,15 °C в течение очень долгих периодов времени. А Марс, как мы знаем из исследования поверхности, богат солями кальция и магния, а также натрия.

Открытие дополнительных соленых подледниковых озер очень важно. Это означает, что они могут легко образовываться и оставаться в геологических временных масштабах, что является важной частью давней загадки об истории воды и климата Марса. И это также имеет важное значение для поиска марсианских микробов.

«Эти озера, вероятно, существовали на протяжении большей части истории Марса, — сказал планетолог Роберто Орозеи из Национального института астрофизики в Италии и главный исследователь MARSIS. — По этой причине они все еще могли сохранять следы любых форм жизни, которые могли развиться, когда Марс имел плотную атмосферу, более мягкий климат и наличие жидкой воды на поверхности, как на ранней Земле».

Возможно даже, что в этих озерах все еще процветает микробная жизнь, ведь она может существовать и в некоторых из самых соленых и негостеприимных мест, которые только могут быть на Земле и в её подледных водоемах. Конечно, мы очень и очень далеки от её обнаружения, и прямое изучение вод Марса может противоречить Договору о космосе 1967 года, однако это, вероятно, станет предметом размышлений.

Следующий шаг, который предпринимает команда, — поиск воды в других местах на Марсе. Неясно, могут ли подземные резервуары существовать на более низких широтах, но у северного полюса есть собственная огромная ледяная шапка.

«Не исключено, что озера также существуют и под северной полярной ледяной шапкой, — сказал Капарелли. — Однако анализ некоторых данных, полученных таким же образом, как и те, которые позволили нам найти южнополярные подледниковые озера, только начался».

При идеальном стечении обстоятельств Елена Петтинелли хотела бы отправить спускаемые аппараты для проведения сейсмического мониторинга, чтобы измерить глубины этих резервуаров.

«Активные методы сейсморазведки, такие как те, что обычно используются на Земле для обнаружения нефтяных резервуаров, были бы наилучшими и использовались бы в Антарктике для обнаружения дна озер. Эти методы могут пролить свет на глубину воды и геометрию водоемов», — Елена Петтинелли.

Однако, поскольку посадочные устройства на Марс сложны и дороги, а установка сейсмических мониторов будет сложной задачей, мы можем долго ждать этого.

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