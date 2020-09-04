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Наука и технологии

SpaceX провела летные испытания прототипа корабля для полетов на Марс

2:25 4 сентября 2020
Starship

Компания Илона Маска SpaceX, планирующая вывод на орбиту 60 интернет-спутников, провела 3 сентября очередные летные испытания прототипа корабля Starship, предназначенного для будущих полетов на Марс.

Об этом сообщил телеканал CNBC.

По его данным, запуск состоялся на полигоне в районе Бока-Чика (штат Техас). Корабль модификации SN6 поднялся на высоту 45,7 м и совершил плавную посадку на асфальтированную площадку, расположенную рядом со стартовым столом.

О каких-либо сбоях или возгораниях не сообщается.

Уточняется, что компания успешно испытывает Starship второй раз за календарный месяц. Прошлый тестовый полет состоялся 5 августа.

В то же время в мае очередной прототип корабля Starship взорвался во время испытаний на полигоне в районе Бока-Чика. Схожими взрывами заканчивались тесты корабля в апреле, в феврале этого года, а также в ноябре прошлого года. В начале августа прототип космического корабля совершил первый успешный полет, поднявшись на высоту 150 м.

Как известно, космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. 31 августа Илон Маск сообщил, что первый испытательный полет корабля на околоземной орбите, вероятно, пройдет в 2021 году.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во время выступления на видеоконференции американский предприниматель Илон Маск заявил, что полет человека на Марс, не является главной проблемой при колонизации Красной планеты — гораздо сложнее будет создать там базу для постоянного проживания людей.

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