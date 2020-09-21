Ученый назвал четыре планеты с возможной жизнью

Апологеты теории, что Земля не единственная обитаемая планета в Солнечной системе, недавно получили новые факты для размышлений. Ученые обнаружили на Венере газ фосфин, который гипотетически может иметь биологическое происхождение. Пока в NASA обсуждают будущую венерианскую экспедицию, специалисты назвали еще четыре места в Солнечной системе, где теоретически могут быть найдены признаки жизни.

Научный сотрудник Университета Бирмингема Гарет Дорриан, специализирующийся на космических исследованиях, выделил четверку наиболее перспективных мест для поисков инопланетной жизни. Ученый советует обратить особое внимание на Марс, Европу (наименьший спутник Юпитера), а также на спутники Сатурна Энцелад и Титан.

Как объяснил ученый в комментарии Daily Star, среди всех планет Солнечной системы условия на Марсе наиболее схожи с земными. Сейчас атмосфера красной планеты почти полностью состоит из углекислого газа и немного, но защищает поверхность от солнечной и космической радиации. «Если Марсу удалось сохранить какие-то запасы воды под поверхностью, не исключено, что там может существовать жизнь», — полагает специалист.

Что касается условий на спутнике Европа, то сейчас считается, что она покрыта льдом, а под ним, возможно, находится океан. Дорриан не исключает, что на океанском дне могут обнаружиться гидротермальные источники и вулканическая активность. «На Земле такие условия способствуют появлению богатых и разнообразных экосистем», — напоминает ученый.

При исследованиях Энцелада также были найдены доказательства наличия на дне океана гидротермальных источников. Ученые считают, что на Энцеладе присутствуют химические элементы, из которых могут формироваться органические молекулы.

Что касается Титана, то здесь вряд ли удастся найти воду в жидком виде ввиду слишком низких температур, но спутник вызывает интерес у исследователей из-за богатого набора химических элементов на поверхности.

Напомним, ранее NASA пообещало, что отправит миссию на крупнейший спутник Нептуна Тритон из-за необычных условий на его поверхности и возможности найти воду.

192

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter