Повернуться через три дні: компанія Ілона Маска SpaceX відправила на орбіту перших туристів

Американська компанія Ілона маска SpaceX вперше здійснила запуск ракети-носія з кораблем Crew Dragon, в екіпаж якого не входили астронавти, а тільки цивільні особи. Про це пише Reuters.

На борту корабля SpaceX знаходяться:

- американський мільярдер, засновник і виконавчий директор компанії з надання фінансових послуг Shift4 Payments Inc (FOUR.N) Джаред Айзекман, (капітан корабля);

- Сіан Проктор — педагог (пілот корабля);

- Хейлі Арсено — помічниця лікаря з дитячого дослідницького госпіталю (бортовий лікар корабля);

- Крістофер Семброскі — ветеран Військово-повітряних сил США (бортовий інженер корабля).



Місію, яка отримала назву Inspiration 4, ініціював і оплатив американський бізнесмен Джаред Айзекман.



Корабель Crew Dragon піднявся на орбіту, яка знаходиться вище Міжнародної космічної станції і вище за орбіту телескопа Hubble. Кожні 90 хвилин корабель буде робити один оборот навколо Землі. Ще жоден цивільний екіпаж космічного корабля не підіймався так високо.



Повідомляється, що Crew Dragon, оснащений спеціальним оглядовим куполом замість звичайного стикувального люка, досяг орбіти майже через 10 хвилин після старту о 20:03 за місцевим часом. Ракета-носій першого ступеня після відділення від верхньої частини космічного корабля спустилася назад на Землю і щасливо приземлилася на посадочній платформі, плаваючий в Атлантиці.



Очікується, що політ, який стане першою місією з екіпажем на орбіту без участі професійних астронавтів, триватиме близько трьох днів від запуску до приводнення в Атлантиці, заявили представники місії. Корабель з пасажирами повинен приводнитися в Атлантичному океані.



В компанії відзначають, що запуск ознаменував собою дебютний політ нового орбітального туристичного бізнесу власника SpaceX Ілона Маска і крок вперед у порівнянні з конкурентами, які також пропонують поїздки на ракетних кораблях для клієнтів, готових заплатити великі статки за радість і право хвалитися космічними польотами.

Раніше повідомлялося, що Держкосмос уклав контракт зі SpaceX на запуск українського супутника. Сума контракту 1,99 мільйона доларів.

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