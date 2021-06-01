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Наука та технології

Айсберги «зависли» у повітрі: українські полярники показали фото унікальних міражів у Антарктиді

13:38 1 червня 2021
Міраж у Антарктиді

Українські полярники, які раніше розповіли, з якими тваринами доводиться стикатися вченим, поділилися фотографіями незвичайного природнього явища — міражами над поверхнею Південного океану.

Фото виклали в Instagram НАНЦ, зазначивши, що над океаном протягом декількох днів «зависали» айсберги та острови.

«На відміну від міражів у пустелі, які формуються внаслідок нагрівання поверхні на сонці, в Антарктиці необхідний контраст температури підтримується за рахунок накопиченого за літо тепла океану. Тому тут міражі можуть спостерігатися протягом кількох днів, а то й тижнів», — пояснюють вчені і додають, що легенда про корабель-привид — «Летючий голландець» — може базуватися як раз на цьому явищі.

Нагадаємо, що у квітні цього року на станцію «Академік Вернадський» прибула зміна — 26-а українська антарктична експедиція. До її складу увійшли 11 чоловіків (7 вчених, лікар, кухар, дизеліст, системний механік та сисадмін) та одна жінка-біолог. Оксана Савенко стала першою учасницею загону, яка другий раз приїхала на зимівлю.

Фото зі сторінки Національного антарктичного наукового центру у соціальних мережах.

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