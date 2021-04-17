Попри карантин і бурхливу протоку Дрейка: 26-та антарктична експедиція добралася до «Академіка Вернадського»

До українських полярників на станцію «Академік Вернадський» прибула зміна. Як повідомляє Національний антарктичний центр, тепер на станції починає працювати 26-та українська антарктична експедиція. Вони привезли з собою запас їжі і пального на весь рік. Учасники 25-ї експедиції і сезонний загін відправляться назад в Україну.

Прибуття зміни затрималося через пандемію і необхідність пройти двотижневий карантин в Чилі. Крім того, необхідно було враховувати умови в протоці Дрейка — найбільш штормовому місці планети.

У команді 26-ї експедиції 11 чоловіків (7 вчених, лікар, кухар, дизеліст, системний механік і сисадмін) і одна жінка-біолог. Оксана Савенко стала першою учасницею загону, яка другий раз їде на зимівлю.

У Національному антарктичному центрі також відзначають, що склад експедиції з кожним роком все молодше. Якщо рік тому середній вік учасників був близько 37 років, то зараз він знизився до 36, а наймолодшому полярникові в квітні виповнюється 25.

Нагадаємо, в поточному році відзначається 25 років з того моменту, як станція «Академік Вернадський» стала українською. Перша експедиція започаткувала багато традицій на станції, які зберігаються вже чверть століття.

фото uac.gov.ua

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