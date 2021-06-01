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Наука та технології

Археологи знайшли в Ізраїлі 1500-річну «печатку Соломона»

9:01 1 червня 2021
амулет

Археологи виявили в Ізраїлі загадковий амулет, який захищав від злих духів. Як повідомляє видання The Sun, вік знахідки — близько 1500 років. Артефакт був знайдений місцевим жителем у селищі Арбель в Галілеї ще 40 років тому. Тепер його родичі вирішили передати раритет вченим з Управління старожитностями Ізраїлю.

На одній стороні амулета зображений вершник зі списом, на іншій — пронизане стрілами око в оточені двох левів, змії, скорпіона та хижого птаха.

Вершник цілиться списом у жіночу фігуру — як припускають експерти, це відьма Гелло. Гелло, як вважалося у стародавніх греків і візантійців, викрадає дітей, а також викликає викидні, безпліддя і смерть немовлят.

Подібні амулети були покликані захистити жінок і дітей.

Доктор Ейтан Клейн говорить, що артефакт належить до групи амулетів, які іноді називають «печаткою Соломона».

Раніше «ФАКТИ» писали, що в Італії відкопали мармурову голову першого імператора Рима віком у 2000 років.

Фото Israel Antiquities Authority

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