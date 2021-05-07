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Наука та технології

В Італії розкопали мармурову голову першого імператора Рима віком у 2000 років

10:18 7 травня 2021
Мармурова голова Октавіана Августа

У невеликому італійському місті Ізернія археологи відкопали мармурову голову першого імператора Риму Октавіана Августа. Її створили приблизно 2000 років тому.

Як повідомляє CNN, відкриття було зроблено археологом Франческо Джанколой у ході реставрації середньовічної стіни, яка завалилася через сильні дощі в 2013 році.

Октавіана Августа впізнали за формою вух, очей та по зачісці.

Як припускають вчені, голова (її висота близько 35 сантиметрів), ймовірно, була відділена від статуї заввишки більше двох метрів.

Октавіан Август був внучатим племінником Гая Юлія Цезаря, який його усиновив.

Август правив Римом з 27 року до нашої ери до 14 року нашої ери. За час свого правління він значно розширив кордони Римської держави, включивши до його складу великі території на Рейні і Дунаї, в Іспанії, а також Єгипет, Юдею та Галатію.

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