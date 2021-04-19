27.86 / 28.06 33.29 / 33.66
Київ: 
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Наука та технології

Вперше в історії побудований на Землі гвинтокрил здійснив політ на іншій планеті

14:06 19 квітня 2021
Політ гвинтокрила на Марсі

У понеділок, 19 квітня, на Марсі сталася неймовірна історична подія. Побудований на Землі гвинтокрил здійснив перший політ на іншій планеті! Йдеться про літальний апарат Ingenuity, який було доставлено на Марс 18 лютого.

Він перебував на всюдиході Perseverance, який після успішної посадки залишив гвинтокрил у кратері Езеро.

Ingenuity важить всього 1,8 кг, а на Марсі його вага ще менша — 680 г! Висота літального апарату 50 см.

Гвинтокрил піднявся в атмосфері Марсу на висоту 3 метри і приблизно через 30 секунд плавно приземлився. НАСА пояснює, що на Ingenuity не встановлено жодної наукової апаратури. Мета цього експерименту — довести ефективність вперше розроблених і застосованих технологій для використання подібних гвинтокрилів або дронів на інших планетах.

Важливо було також переконатися в тому, що матеріали, з яких побудований Ingenuity, витримають атмосферну температуру на Марсі, де вночі вона досягає позначки мінус 90 градусів за Цельсієм.

Протягом найближчого місяця Ingenuity повинен здійснити ще чотири польоти. Інженери НАСА не можуть керувати гвинтокрилом, він працює абсолютно автономно. На Землі лише отримують дані, що підтверджують активність апарату.

372

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олександр Захожий

Український супертяж-гігант Захожий ефектно завоював дебютний чемпіонський пояс: відео нокауту

Винник та Таюне

Олег Винник з дружиною і дитиною: у мережі з'явився незвичайний «сімейний портрет»

Дан Балан

Дан Балан з'явився на публіці з маленькою дівчинкою і всіх зачарував: «Буде прекрасним батьком»

судді шоу

Сльози Монатіка та визнання Тіни Кароль: всі подробиці півфіналу «Голосу країни-11»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.