Вперше в історії побудований на Землі гвинтокрил здійснив політ на іншій планеті

У понеділок, 19 квітня, на Марсі сталася неймовірна історична подія. Побудований на Землі гвинтокрил здійснив перший політ на іншій планеті! Йдеться про літальний апарат Ingenuity, який було доставлено на Марс 18 лютого.

Він перебував на всюдиході Perseverance, який після успішної посадки залишив гвинтокрил у кратері Езеро.

Ingenuity важить всього 1,8 кг, а на Марсі його вага ще менша — 680 г! Висота літального апарату 50 см.

Гвинтокрил піднявся в атмосфері Марсу на висоту 3 метри і приблизно через 30 секунд плавно приземлився. НАСА пояснює, що на Ingenuity не встановлено жодної наукової апаратури. Мета цього експерименту — довести ефективність вперше розроблених і застосованих технологій для використання подібних гвинтокрилів або дронів на інших планетах.

Важливо було також переконатися в тому, що матеріали, з яких побудований Ingenuity, витримають атмосферну температуру на Марсі, де вночі вона досягає позначки мінус 90 градусів за Цельсієм.

Протягом найближчого місяця Ingenuity повинен здійснити ще чотири польоти. Інженери НАСА не можуть керувати гвинтокрилом, він працює абсолютно автономно. На Землі лише отримують дані, що підтверджують активність апарату.

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