Ровер Perseverance доставил на Марс вертолет

В четверг, 18 февраля, на Марсе совершил посадку американский вездеход Perseverance. В это трудно поверить, но точная дата и время этого события были объявлены еще в марте 2020 года. Однако успех миссии был под большим вопросом, поскольку, в отличие от Луны, Марс обладает атмосферой, что сильно затрудняет посадку. Лишь около 40% аппаратов, отправленных человечеством на Красную планету в прошлом, справились с этой задачей.

Стоимость проекта оценивается приблизительно в 2,75 миллиарда долларов. Поэтому можно понять волнение всех, кто был причастен к разработке и запуску нового марсохода. Им пришлось пережить «семь минут ужаса». Так называют в НАСА время, за которое аппарат должен перейти из верхних слоев атмосферы и сесть на поверхность Марса. «Персеверанс» (так звучит название ровера Perseverance на русском языке) пришлось сбросить скорость со второй космической (для Марса это около 20 тысяч км/ч) до скорости пешехода!

При этом марсоход находился на расстоянии десятков миллионов километров, следовательно, передаваемые им сигналы достигали Земли с почти 10-минутной задержкой. Если бы в какой-то момент что-то пошло не по плану, сотрудники центра управления полетом НАСА не смогли бы оперативно скорректировать траекторию посадки. Это физически невозможно.

К счастью, все прошло как по нотам. Марсоход уже передал первые снимки! Посадка прошла вблизи марсианского кратера Езеро. Ученые НАСА считают, что в скалах Езеро, ширина которого достигает 50 километров, могли сохраниться признаки бактериальной жизни. При условии, что она когда-то вообще существовала на Марсе. Поиск доказательств этой научной гипотезы и является главной задачей «Персеверанс».

«В Езеро сохранились следы древней реки, впадавшей в кратер и вытекавшей из него. Ученые думают, что именно в этом месте нужно искать следы жизни» — заявил BBC инженер НАСА Аллен Чен. Спутниковые изображения кратера Езеро указывают на то, что когда-то это было огромное озеро. Это одна из наиболее хорошо сохранившихся марсианских дельт, где реки формировали слои осадочных пород из принесенных каменных обломков, песка и, возможно, углеводородов органического происхождения.

Различные виды горных пород в глубине кратера, в том числе карбонаты и глина, также могли сохранить органические молекулы, которые могли бы указать на существование там жизни в далеком прошлом.

«Персеверанс» будет обследовать дно пересохшего озера, бурить скалистые породы и извлекать оттуда образцы размером со школьный кусок мела. После этого марсоход аккуратно упакует их в контейнеры, которые останутся лежать на поверхности планеты. Заберет их другой аппарат, который планируется запустить позже. Он поднимет собранные образцы на орбиту Марса (это будет первый космический взлет с Красной планеты) и доставит на Землю.

Теперь немного об истории этого удивительного проекта. При разработке конструкции нового ровера его создатели учли недостатки предыдущего марсохода «Кьюриосити» (Curiosity). Слабым местом этого ровера оказались колеса. Они получили серьезные повреждения, когда «Кьюриосити» приступил к работе на Марсе.

Инженеры НАСА сделали для нового ровера колеса толще, жестче и прочнее. Шесть колес из алюминия оснащены «шипами» для лучшей тяги и изогнутыми спицами из титана для пружинистой поддержки. Из-за наличия большего количества научных инструментов и модифицированных колес «Персеверанс» тяжелее «Кьюриосити» на 14% - 1 025 кг по сравнению с 899 кг.

Марсоход оснащен пятисуставным роботизированным манипулятором-«рукой» длиной 2,1 м. «Рука» совместно с поворачиваемой башней-турелью предназначена для захвата и анализа геологических образцов с марсианской поверхности.

Чтобы повысить шансы «Персеверанс» на удачную посадку, НАСА использовала улучшенную парашютную технологию Skycrane («Небесный кран»). Кроме того, была создана новая навигационная систему Terrain-Relative, которая обеспечила в итоге еще более высокую точность посадки.

Но ровер установили, кроме роботизированной «руки», множество видеокамер, бур, лазер, сенсоры и прочую аппаратуру для анализа образцов почвы.

Но главной «изюминкой» марсохода является крошечный вертолет НАСА под названием Ingenuity. Его вес составляет менее двух килограммов. Он попробует сделать несколько тестовых полетов над поверхностью Красной планеты уже в начале миссии. Ingenuity станет первым вертолетом, совершившим полет вне Земли. Помешать ему может чрезвычайно низкая температура в кратере Езеро. Марсианской ночью столбик термометра там может опускаться до минус 90 градусов по Цельсию.

Попытки попасть на Марс регулярно предпринимались с 1960-х годов. Больше половины миссий окончились неудачей. До последнего времени успешные запуски удавалось осуществить лишь США, СССР (позже — России), Индии и Европейскому союзу. Однако в феврале этот список пополнили еще две страны.

9 февраля Объединенные Арабские Эмираты успешно вывели на марсианскую орбиту космическую станцию «Аль-Амаль» («Надежда»). Вслед за ОАЭ Китай вывел на заданную орбиту межпланетную станцию «Тяньвэнь-1». В апреле она предпримет попытку посадить на поверхность Марса спускаемый аппарат.

И все же лидером в изучении Красной планеты остаются Соединенные Штаты. Правда, нынешняя программа «Отправка марсианских образцов» осуществляется НАСА в сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ЕКА). В частности, видеоаппаратуру для нового марсохода создавали французские инженеры. Поэтому в Париже за посадкой «Персеверанс» с огромным вниманием следил лично президент Франции Эммануэль Макрон.

Название ровера было выбрано по результатам конкурса, проведенного среди американских школьников. Участие в нем приняли 28 тысяч человек. Победителем стал 13-летний Александр Мазер из штата Виргиния. Perseverance переводится как «Настойчивость», «Упорство».

Традиция выбора школьниками названия космических аппаратов уже давно существует в НАСА. Первый американский передвижной аппарат, высаженный на поверхность Марса в 1997 году, получил название «Соджорнер» в честь феминистки Соджорнер Трут. Это была идея 12-летнего школьника из Коннектикута, основанная на игре слов. Слово sojourn также означает временное пребывание в каком-либо месте.

Марсоходы «Спирит» и «Оппортьюнити», начавшие свою работу в 2004 году, были названы так по предложению школьника из Аризоны, а знаменитый ровер «Кьюриосити», до сих пор действующий на поверхности Марса, был назван так по предложению 11-летнего школьника из Канзаса.

Александр Мазер мечтает стать инженером НАСА. Свой выбор названия ровера подросток объяснил так: «Любопытство, дух, проницательность, возможность — все эти названия марсианских аппаратов, если задуматься, отражают свойства характера человека. Нам присущи любопытство и стремление к открытию новых возможностей. Мы обладаем характером и проницательностью для исследования Луны, Марса и других планет. Но если эти аппараты отражают свойства человека, то мы упустили самое важное из них — настойчивость!»

Запуск марсохода состоялся 30 июля 2020 года с космодрома на мысе Канаверал. Ракета-носитель «Атлас-5» вывела «Персеверанс» на заданную орбиту. За полгода аппарат преодолел расстояние от Земли до Марса почти в 500 миллионов километров.



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