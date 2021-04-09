Компания Илона Маска показала обезьяну, которая играет в видеоигры «силой мысли»

Компания Илона Маска опубликовал видео, в котором обезьяна играет в видеоигру «Понг» без джойстика либо каких-либо других аксессуаров для гейминга — пользуясь лишь одной «силой мысли».

Девятилетней макаке по кличке Пейджер вживили в мозг микрочип.

Сначала примата учили обращаться с джойстиком, используя в качестве мотивации подававшийся по металлической трубке банановый смузи. При этом нейронные данные мозга животного, связанные с координацией движений, передавались на компьютер по беспроводной сети. Затем эти данные подвергли обработке и смоделировал соотношения между повторяющимися последовательностями нейронной активности и движениями джойстика.

В результате обезьяна-телепат получила возможность играть при отключенном джойстике, хотя по привычке продолжала им пользоваться. В конце видео джойстик вообще убрали.

Neuralink надеется, что эта методика поможет людям, страдающим параличом, а также с другими ограниченными физическими возможностями, пользоваться компьютерами и смартфонами.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Илон Маск привел «самый сильный аргумент против инопланетян».

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