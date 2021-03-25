Илон Маск привел «самый сильный аргумент против инопланетян»

Основатель компании SpaceX Илон Маск наглядно объяснил в соцсети Twitter, почему он не верит в существование инопланетян. Миллиардер опубликовал график, на котором можно проследить, как с течением времени повышается качество фотографий, поскольку разрешение камер все больше увеличивается. В то же время снимки так называемых НЛО, несмотря на прогресс техники, остаются на стабильно низком уровне.

«Самый сильный аргумент против инопланетян», — написал бизнесмен, который стремится колонизировать планету Марс.

Strongest argument against aliens pic.twitter.com/eF2FFZpJQE — Elon Musk (@elonmusk) March 23, 2021

Однако не всех убедил довод Макса. В комментариях писали, что это всего лишь может служить доказательством фальшивости изображений космических кораблей пришельцев, а к самому существованию внеземной жизни это не имеет никакого отношения. Кто-то написал, что проблема в том, что инопланетные транспортные средства «слишком быстро движутся». А ученый Лекс Фридман, занимающийся разработкой систем искусственного интеллекта, в шутку написал, что именно такого поста в Twitter и стоило бы ожидать от самих инопланетян.

Ранее Илон Маск ранее неоднократно заявлял, что не верит в инопланетян.

«Может быть, есть какая-то другая жизнь, но мы не видели никаких ее признаков», — говорил он.

Впрочем, однажды Илон сам себя назвал инопланетянином. И выражал мнение, что египетские пирамиды возвели пришельцы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что мать Илона Маска показала уникальный документ о сверхспособностях сына.



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