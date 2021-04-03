«Помни о смерти»: британские археологи нашли уникальное кольцо эпохи Тюдоров

В Великобритании в Уэльсе археологи обнаружили кольцо с эмблемой в виде черепа, а также еще восемь ценных артефактов, пишет Wales Online.

Особенность кольца — в том, что вокруг черепа аккуратным курсивом выполнена надпись Memento Mori, что означает «помни о смерти».

Именно эта надпись, а также форма кольца и стиль гравированного черепа и аккуратный курсивный шрифт указывают на то, что этот артефакт был создан в период между 1550 и 1650 годами и указывают на его явно валлийское происхождение.

Эксперты полагают, что череп изначально был покрыт белой эмалью, которая сохранилась лишь частично.

«Его „настроение“ (кольца) отражает высокую смертность того периода, мотив и надпись указывают на краткость и суету жизни. Это открытие расширяет наши знания об отношении к смерти в раннем современном Уэльсе», — заявил один из экспертов.

Сокровищами были признаны и другие восемь артефактов, относящихся к IX—XVII вв. екам.

Ученые считают, что это были личные вещи состоятельных членов валлийского общества тех лет. Найдены позолоченный перстень позднего средневековья, изготовленный из серебра, средневековая серебряная подставка, два золотых кольца, серебряная брошь и серебряная застежка.

Как писали «ФАКТЫ», недавно при проведении раскопок в древнем поселении недалеко от города Бата в Болгарии археологи нашли табличку с древним письмом.

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