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Наука и технологии

Археологи нашли в Турции древний календарь римлян на 3500 год

11:48 14 марта 2021
календарь

В Турции археологи расшифровали древние надписи эллинистического и римского периодов, которые оказалась древним календарем и рассказом о борьбе Римской империи с инфляцией.

Находки были сделаны при проведении раскопок в провинции Мугла, где расположен самый большой «мраморный» город в мире, передает Daily Sabah.

Речь идет о древнем городе Стратоникея, расположенном примерно в семи километрах к западу от современного города Ятаган. Этот древний мегаполис известен многочисленными текстами, которые были найдены здесь при проведении раскопок. Они были созданы разными цивилизациями.

Один из расшифрованных учеными текстов относится к эллинистическому периоду. Надпись возрастом около 2 тысяч лет была обнаружена на стене административного здания, в котором заседали члены городского совета.

Она выполнена на греческом языке. Это был календарь, созданный неким местным жителем по имени Маниппос. Автор писал, что данный календарь использовался для обозначения дней в течение 12 месяцев.

Интересно, что это был календарь на 1505 год согласно принятому в тот период времени летоисчислению. По мнению ученых, если бы человечество до сих пор использовало этот календарь, то сейчас на дворе был бы примерно 3500 -й год.

Кроме того, на других стенах древнего города археологи обнаружили надписи, выполненные на латинском языке. Они, в частности, рассказывают о том, какие именно товары и по каким ценам продавались в Стратоникее в римский период примерно около 1720 лет назад.

Тексты интересны тем, что в них указан ценовой потолок на различные товары. По мнению ученых, это свидетельствует о борьбе Римской империи с инфляцией. Устанавливая предельно допустимые цены, древнеримское государство стремилось держать инфляцию под контролем.

Список товаров, на которые были установлены предельные цены, насчитывает около 200 наименований. Археологи считают, что в Древнем Риме существовала система поддержки производителей и потребителей различных товаров.

Ранее «ФАКТЫ» писали о других древних находках. Так, группа ученых, изучающая древние египетские документы, обнаружила, что в папирусах, которыми были набиты мумии крокодилов, сохранились свидетельства о жизни древних египтян. А в Исландии археологи обнаружили дом женщины-викинга, побывавшей в Америке за 500 лет до Христофора Колумба.

Фото dailysabah.com/

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