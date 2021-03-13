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Наука и технологии

Археологи обнаружили дом женщины-викинга, побывавшей в Америке за 500 лет до Колумба

9:21 13 марта 2021
Женщина-викинг

Дом Гудрид Торбьярнардоттир, пересекшей Атлантику за 500 лет до Колумба, был откопан в Исландии, пишет SVT.

Так, более десяти лет назад небольшая группа исландских и североамериканских исследователей начала раскопки в районе Скагафьордур на севере Исландии, где, как полагают, было крупное поселение викингов. Ферма Гудрид была обнаружена рядом с двумя кладбищами 1000-х годов.

«Хорошо видно, что это фермерский дом, лежащий в руинах. Но здесь в низинах образовалось так много слоев почвы, что, увы, видно только поля», — говорит археолог Дуглас Болендер.

Гудрид Торбьярнардоттир, согласно исландским сагам, была одной из великих мореплавателей Средневековья, наряду с более известными викингами (мужчинами), такими как Эрик Красный и Лейф Эрикссон (открывший Гренландию и Северную Америку). Она упоминается в «Саге об Эрике Рыжем» и «Саге о гренландцах».

Гудрид и ее муж Торфиннур Карлсефни возглавили экспедицию в Винланд, где родился их сын Снорри Торфиннссон, который, как полагают, был первым европейцем, родившимся в Америке за пределами Гренландии. Позднее Гудрид приняла христианство и отправилась в паломничество в Рим. По прибытии она стала монахиней и жила в местной церкви отшельницей.

Несмотря на то, что ей удалось пересечь Атлантику примерно за 500 лет до Христофора Колумба, а затем совершить паломничество в Ватикан, Гудрид надолго канула в небытие. Однако сегодня ей установили несколько статуй в Исландии и Канаде.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Израиле археологи обнаружили в порту в бассейне Средиземного моря бронзовый шлем, принадлежавший воину Древней Греции. Бесценный артефакт отлично сохранился, хотя и был изготовлен в VI веке до н.э.

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