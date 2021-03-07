Принадлежал потомкам Одиссея: в Израиле обнаружили древний шлем, изготовленный в VI веке до н.э.

Археологи обнаружили в израильском порту в бассейне Средиземного моря бронзовый шлем, принадлежавший воину Древней Греции. Бесценный артефакт отлично сохранился, хотя и был изготовлен в VI веке до н.э., пишет Express.

По словам представителей Управления древностей Израиля, головной убор древнегреческого воина изготовили в период конфликта греческих городов-государств с Персидской империей.

Шлем представляет собой классический коринфский стиль головных доспехов. Подобный тип тяжелого боевого наголовья греческих пехотинцев-гоплитов просуществовал 400 лет. Артефакт выглядит заржавевшим и потрескавшимся после 2600 лет пребывания в воде, но он сохранился исключительно хорошо, отметили исследователи.

Над «глазами» шлема можно рассмотреть замысловатый узор в виде павлиньего хвоста. Это единственный полный шлем «дорического» типа, найденный на побережье Израиля. Его обнаружил в портовом городе на севере Израиля владелец голландского дноуглубительного судна Хуго ван де Грааф.

Сейчас ценный предмет находится в Национальном морском музее Хайфы.

По мнению археологов, шлем искусно изготовлен из цельного листа бронзы с помощью нагрева и молотка. Такая техника дала возможность уменьшить его вес, не уменьшая способности защищать голову солдата. Богато украшенный шлем мог принадлежать наемнику, сражавшемуся вместе с египетским фараоном Нехо II.

Археологи также предположили, что его носил греческий воин, стоявший на военном корабле в Средиземном море. Корабль и его команда могли быть потоплены или шлем просто упал в воду.

«Шлем, вероятно, принадлежал греческому воину, находившемуся на одном из военных кораблей греческого флота, который участвовал в военно-морском конфликте против персов, которые правили страной в то время», — считает Коби Шарвит, директор морского подразделения Управления древностей Израиля.

По его мнению, коринфские шлемы появились с VII в. до н. э., прославились в V в. до н. э. в период греко-персидских войн, а уже к концу V в. до н. э. коринфский тип вытеснили более удобные халкидские шлемы.

Согласно словам экспертов, полностью закрытый шлем украшал гребень из конских волос. Он полностью защищал голову, однако обзор ограничивался из-за наносника и закрытого лица. Шлемы относятся к редким находкам и встречаются, как правило, в местах погребений знатных воинов или областях больших битв.

Как писали «ФАКТЫ», ранее группа археологов из Музея Восточной Чехии в Градец-Кралове обнаружила могилу с богато украшенными надгробиями времен распада Западной Римской империи.

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