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Наука и технологии

Археологи раскопали 1600-летнее захоронение с сокровищами времен Западной Римской империи

9:55 7 марта 2021
Артефакт

Группа археологов из Музея Восточной Чехии в Градец-Кралове обнаружила могилу с богато украшенными надгробиями, датируемыми 5 веком нашей эры. Это столетие ознаменовалось периодом нестабильности во время распада Западной Римской империи.

Открытие было сделано в 2019 году в деревне Сендражице на территории современной Чехии, но результаты его опубликованы в марте 2021 года, пишет Heritagedaily.

Так, археологи нашли пять скелетов, могилы которых уже были разграблены. По случайности одна бревенчатая могильная камера осталась нетронутой, в ней находилось захоронение женщины, умершей в возрасте примерно 35−50 лет.

Внутри камеры археологи обнаружили богатую коллекцию погребального инвентаря:

• четыре золотых и серебряных пряжки, инкрустированные полудрагоценными камнями;
• головной убор, украшенный золотом;
• стеклянные бусины;
• железный нож;
• костяной гребень;
• большие куски ткани;
• кожаный и керамический сосуды.

Антропологические исследования показывают, что в нарушенных захоронениях были останки мужчин и женщин в возрасте от 16 до 55 лет. Хотя место упокоения было разграблено еще в древности, исследователи обнаружили несколько погребальных подношений, таких как короткий меч, ножи, стеклянные и янтарные бусы, металлические ремни, декоративная обувная фурнитура и гребни из оленьих рогов. Артефакты из всех могил исследуют эксперты из Университета Масарика в Брно, Университета химии и технологий в Праге, Института археологии Чешской академии наук, Горного музея в Пршибраме и Института Макса Планка в Германии.

Дальнейшее радиоуглеродное датирование позволит получить более точную хронологическую классификацию могил, в то время как анализ соотношения изотопов углерода и азота покажет, что было основным источником белка для каждого из этих людей.

Как писали «ФАКТЫ», недавно британские археологи, проводящие раскопки у Стоунхенджа, обнаружили два древних захоронения. А в Италии на археологических раскопках в Помпеях была найдена большая колесница, которая очень хорошо сохранилась.

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