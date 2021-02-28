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Наука и технологии

В Помпеях обнаружили уникальную римскую колесницу исключительной сохранности

12:32 28 февраля 2021
Колесница

В Италии на археологических раскопках в Помпеях была найдена большая колесница, предположительно, использовавшаяся для церемоний. Ее обнаружили возле конюшен богатой виллы, где ранее нашли следы конюшни и останки трех лошадей, сообщает Би-би-си.

Повозка с четырьмя колесами, а также железными, бронзовыми и оловянными деталями и украшениями предназначалась для праздников и парадов, считают ученые. Она сохранилась «практически нетронутой», говорится в официальном заявлении.

Колесница была найдена в двухуровневом портике, соединенном с конюшнями возле богатой древнеримской виллы в районе Чивите Джулиане к северу от стен древнего города. Вилла принадлежала высокопоставленному военному или гражданскому чиновнику.

Директор парка Помпеи Массимо Осанна рассказал, что колесница предназначалась для парадов, праздников и процессий, а не для ежедневного использования и не для сельского хозяйства.

Он уточнил, что источники упоминают об использовании колесниц жрицами и дамами, и предположил, что в ней невесты могли ехать в свой новым дом в рамках брачных обрядов.

«Колесницу такого типа никогда прежде не извлекали из итальянской земли. Она сравнима с находками, сделанными около 15 лет назад в захоронении во Фракии (на севере Греции, возле болгарской границы). Одна из фракийских колесниц особенно похожа на нашу, хотя и не имеет таких необыкновенных фигурных украшений, как помпейская находка», — сказал Осанна.

Он добавил, что «это необыкновенно важное открытие для расширения наших знаний о древнем мире».

Колесница была обнаружена 7 января, и с тех пор археологи занимались ее извлечением из земли. Хрупкость материалов сделала их задачу особенно трудной.

Раскопки ведутся в сотрудничестве с прокуратурой города Торре-Аннунциата, пригорода Неаполя. Полиция охраняет зону раскопок от злоумышленников, которые всеми способами пытаются добраться до античных артефактов — и даже роют тоннели.

Напомним, что Помпеи были уничтожены в 79 г. н.э. в результате извержения вулкана Везувий. Похороненный под лавой и пеплом город стал уникальным источником знаний об искусстве, культуре, социальном укладе и быте древнеримской цивилизации.

Как писали «ФАКТЫ», недавно британские археологи сделали удивительное открытие на острове Мэн — там обнаружили настоящее сокровище викингов. Среди находок — золотой наплечный браслет и огромная брошь из серебра, датируемая 950 годом н.э. А на Нормандских островах был найден редчайший, хорошо сохранившийся наконечник копья.

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