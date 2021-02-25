Украинский фермер собрал уникальную чудо-машину

Что делать если на новый трактор денег совсем нет, коня жалко, а обработать землю под урожай нужно. Решение нашел фермер из Черниговской области. Мастер своими руками собрал уникальный автотрактор, который с легкостью тянет полторы тоны.

Испытывали чудо-машину журналисты проекта «Джедаи» на канале 2+2.

Работу над трактором Владимир Приемщиков, фермер из села Великое Устье, начал четыре года назад, когда приобрел старый «Москвич» на металлоломе. Именно советское авто послужило основой для будущего автотрактора. Над конструкцией фермер работал долго, собирал машину по винтику. На новые детали денег не было, поэтому мастерить пришлось из всего, что можно было купить подешевле или взять у знакомых. В работу пошли даже дверные ручки.

«Передний капот я сделал из „Москвича-412“. Взял от него крылья, верх вырезал из москвичевской крыши. Поставил радиатор, жалюзи, мотор. Основа полностью сварена из профильной трубы», — рассказывает мужчина.

Фермер признается, иногда приходилось креативить. Вместо блокировки он установил дверные замки, купленные на рынке. А стекла вырезал из лобового «Москвича».

Трактор вышел очень эффектным. Довольна новой техникой и супруга Владимира: «В машине 60 лошадок, а у коня одна сила. Конь — живое существо, нам жалко было его очень сильно запрягать. Поэтому меньше работы делал, меньше огорода мы могли обработать».

В машине Владимира две коробки передач, четыре передачи вперед и назад, печка и даже магнитофон. Теперь фермер успевает обработать землю намного быстрее. Самодельный трактор мощностью до 75 лошадиных сил с легкостью тянет полторы тоны.

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Фото — скриншот.

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