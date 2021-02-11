«Спрей с наночастицами серебра препятствует проникновению коронавируса в организм человека»

— Медицинский препарат на основе наночастиц серебра, который мы разработали несколько лет назад специально для лечения ожогов и ран у фронтовиков, показал себя эффективным средством для профилактики заболевания коронавирусом, — говорит заведующий лабораторией радиационных технологий Института физики НАН Украины доктор физико-математических наук Владимир Неймаш (на фото в заголовке — в первом ряду в центре). — Начиная с июня прошлого года мы даем жидкую форму препарата добровольцам, среди которых четверо медиков из Одессы, работающих в инфекционной больнице с «ковидными» пациентами. Результаты на сегодняшний день таковы: из более чем 100 добровольцев заболели COVID-19 только несколько человек. Причем они перенесли его в сравнительно легкой форме. Результат хороший, ведь даже самые современные вакцины от коронавируса не гарантируют 100-процентной защиты.

«Врач месяц прожил в доме с шестью заболевшими родственниками и не заразился, используя для профилактики наш препарат»

— Перед выходом из дома следует закапать в нос наш препарат, побрызгать в горло, на лицо, — продолжает Владимир Неймаш. — И повторить эту процедуру — по возвращении домой или, скажем, придя в офис. Если речь идет о медиках, которые непосредственно общаются с больными коронавирусной инфекцией, то слизистые оболочки горла и носа следует обрабатывать каждые два-три часа. Важно, что наш препарат воздействует исключительно на бактерии и вирусы, ни в малейшей мере не задевая клетки человеческого организма. Поэтому его попадание даже в глаза не вызывает раздражения.

— Как у вас, физика, возникла идея заняться разработкой медицинских препаратов?

— Эта история началась в 2015 году. Я узнал, что украинским военным, получившим на фронте ранения и ожоги (тогда таких бойцов было очень много), недостает современных гидрогелевых повязок, которые не прилипают к ранам. Мне стало интересно, что представляют из себя эти повязки, как их делают. Оказалось, что гидрогель получают, модифицируя микроструктуру полимерных гидрогелей с помощью радиационных технологий. А я возглавляю лабораторию таких технологий. Мне, как говорится, стало «за державу обидно»: нужные нашим раненым повязки за рубежом делают, а в Украине — нет.

Подробно разобравшись в теме, мы с коллегами научились делать гидрогелевые повязки даже лучше, чем иностранные, которые поставляются на украинский рынок. В 2017-м изготовили первую опытную партию таких повязок. Назвали их «Гидробинт», поскольку они на 85 процентов состоят из воды. Передали их в Киевский ожоговый центр и Харьковский военный госпиталь.

Через некоторое время врачи сказали нам, что повязки удачные, но рекомендовали наполнить их антисептиками для дезинфекции ран, чтобы ускорить процесс заживления. Мы применили для этого наночастицы серебра. Получаем их тоже с помощью ускорителя электронов, который имеется в нашем институте. Кстати, эти частицы неимоверно малы — размером порядка 10 нанометров (один нанометр — это одна миллионная миллиметра. — Авт.).

Бывают рельефные раны и ожоги, на которые наложить пластинчатую гидрогелевую повязку не получается. Для обработки таких ран мы создали жидкую форму препарата с наночастицами серебра — в виде спрея. Когда в 2020 году в мире началась пандемия коронавируса, люди, знающие о свойствах нашего спрея, стали применять его для профилактики COVID-19. Так, главный врач медицинского центра в Одессе Сергей Грива использовал наш препарат, когда ковидом заболели члены его семьи. Семья у него большая — семь человек. Их частный дом стал очагом коронавирусной инфекции.

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Вот что сам главврач Сергей Грива написал об этой истории: «С 3 по 30 августа 2020 года я находился в очаге вирусной атипичной пневмонии (частный дом с семью жителями), вызванной COVID или другим вирусом неясной этиологии. По-моему мнению, инфекция была привнесена Аней (один из членов семьи. — Авт.), после посещения массового собрания в церкви, посвященного празднику «Обретение мощей Серафима Саровского и Ильи пророка» (1—2 августа). На третий — седьмой день после праздника у пяти человек в доме периодически начала подниматься температура от 37 до 39 градусов. Она легко сбивалась жаропонижающими. Но через несколько часов вновь нарастала с ознобом и сильной слабостью. У Ани, несмотря на стандартное лечение, состояние стало крайне тяжелое (температура до 40 градусов, нехватка воздуха для дыхания), из-за чего ей была назначена инфузионная терапия (метод лечения, основанный на введении в кровоток лекарств в жидком виде) длительностью 21 день, с применением антибиотиков, антикоагулянтов, жаропонижающих, противовирусных и мембраностабилизирующих препаратов. На седьмой день после начала заболевания Аню пришлось подключить к кислородному аппарату — сатурация (кислородное состояние тканей) упала до 87 при норме — 96 и выше.

У остальных четырех человек состояние было от средней тяжести до легкого. У всех симптомы проявления вирусной инфекции (температура, кашель, единичные хрипы в легких, першение в горле, слезо- и ринотечение, слабость) прошли в течение семи дней. Всем, кто жил в доме, была проведена компьютерная томография.

С первых дней нахождения в очаге я в качестве профилактики принимал препарат «Гiдробинт-2» в виде капель в нос. Чтобы прекратить распространение вируса, я находился вместе с заболевшими на самоизоляции. Никаких средств, кроме препарата «Гiдробинт-2», не принимал. Средств защиты (маски, защитные костюмы) не использовал, так как круглосуточно находился в доме и был в постоянном контакте с больными. Во время пика заболевания (примерно с седьмого по 14-й день) я обрабатывал носовую полость и глотку препаратом «Гiдробинт-2″ каждые два часа. При этом не испытывал никаких неудобств, за исключением специфического привкуса. Все контактные члены семьи, кроме Ани, капали этот гель три раза в день — для профилактики развития вирусной патологии».

Доктор Сергей Грива 27 суток находился в очаге COVID-19. Для профилактики применял препарат киевских физиков

— Сергей Грива почти месяц провел в доме с заболевшими ковидом родственниками и не заразился, используя наш препарат, — продолжает Владимир Неймаш. — Затем последовали и другие практические подтверждения того, что этот спрей существенно снижает вероятность инфицирования вирусами гриппа и COVID-19, помогает бороться с насморком и кашлем при бактериальных ОРЗ.

«Кредитов мы не брали — скинулись деньгами из своих скромных сбережений и создали стартап»

— В чем преимущества наночастиц серебра перед другими антисептиками, например, антибиотиками?

— Большинство антисептических средств разрушают не только микробы, но и всю органику, в том числе и ткани человека, вызывая их раздражение. Мягкие же антисептики, в частности антибиотики, слабо влияют на человеческие клетки. Однако каждый антибиотик действует лишь на определенный вид бактерий. Со временем возбудители заболеваний адаптируются к антибиотику и становятся невосприимчивы к нему. Ученым приходится создавать новый. И так до бесконечности. К тому же антибиотики не эффективны в борьбе с вирусами.

А вот наночастицы серебра действуют по-другому. Они денатурируют (разрушают) пептидогликаны — белки, составляющие основу клеточной мембраны большинства одноклеточных, но отсутствующие у высших организмов. Поэтому наносеребро убивает без разбору все бактерии, не нанося вред человеческому организму. В медицинской литературе есть информация об успешном применении наносеребра против вирусов герпеса, гепатита Б и даже СПИДа.

— Ваши препараты прошли клинические испытания?

— Да. Мы получили государственный сертификат соответствия нашего препарата требованиям «Технічного регламенту України щодо медичних виробів», что означает разрешение к применению в медицинской практике. На проведение всех, связанных с этим, бюрократических процедур времени и средств ушло больше, чем на саму разработку…

— Наладили серийное производство?

— Пока только малосерийное, на заказ. На данном этапе занимаемся оформлением партнерских отношений с Институтом физики в использовании его ускорителя, разрабатываем презентабельную упаковку продукции, создаем сайт, ищем оптовых потребителей. Впрочем, мы уже продаем наши препараты всем желающим. Сейчас готовим партию препаратов для передачи в Центральный военный госпиталь. Также договариваемся с волонтерами, чтобы доставляли их на фронт.

— Вы создали коммерческое предприятие?

— Да, стартап. Нас шесть человек. Кредитов мы не брали — скинулись деньгами из своих скромных сбережений и открыли фирму. Многие успешные компании начинали создаваться в гараже. Мы стартовали в гораздо более приспособленных помещениях — в лабораториях Института физики НАН Украины, руководство которого оказывает нам содействие. Большое значение имеет постоянное внимание и поддержка нашей инновационной работы со стороны Президиума Национальной академии наук.

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Фото предоставлено Владимиром Неймашем

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