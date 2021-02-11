Ученые разгадали удивительный секрет древней раковины гигантского моллюска

В сеть выложили аудиозапись «древней музыки» — звуков, издаваемых большой раковиной, которую называют самым старым духовым инструментом.

Как пишет «Vice» раковину морской улиткой Charonia lampas обнаружили на юге Франции еще в 1931 году, однако пристальное внимание ученые обратили на нее лишь недавно. Выяснилось, что раковина 18 тысяч лет назад использовалась как… музыкальный инструмент.

Оказалось, что заостренный конец раковины был сломан не просто так — это сделал человек, возможно, для того, чтобы вставлять в отверстие трубчатый мундштук, помогающий «музицировать». Еще несколько отверстий на раковине дают возможность извлечь из «инструмента» несколько нот.

На сайте издания можно прослушать небольшую аудиозапись, которую воспроизвели приглашенные музыканты. Сама раковина достаточно объемная — размером с две ладони взрослого мужчины.

Кстати, в древнегреческой мифологии существует легенда, что Зевс наградил Пана «рогом Тритона» — раковиной улитки из рода Charonia. «Инструмент» издавал громкие звуки, служа сигнальной трубой.

Напомним, что недавно археологи обнаружили в Египте мумию, возраст которой оценивается в 2000 лет. Язык мумии сделан из золота.

Иллюстративное фото из Википедии.

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