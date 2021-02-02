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Наука и технологии

В Египте нашли мумию с золотым языком

10:45 2 февраля 2021
Мумия с золотым языком

Археологи обнаружили в Египте мумию, возраст которой оценивается в 2000 лет. Примечательно, что ее язык сделан из золота. Как пишет издание Live Science, ученые, это было сделано для того, чтобы покойник имел возможность разговаривать в загробной жизни с богами. Особенно ему это могло пригодиться на суде мертвых, который вершил бог Осирис, определяя грешников и праведников.

Были также найдены еще 15 захоронений (в том числе с мумией женщины, посмертная маска которой покрывала большую часть ее тела), а также обломки статуй и остатки древних свитков.

Находка сделана на территории, где некогда располагался основанный царем Египта Птолемеем II город-храм Тапосирис-Магна. Считается, что здесь могли быть похоронены египетская царица Клеопатра и ее любовник — римский полководец Марк Антоний.

Команду археологов из Египта и Доминиканской Республики возглавляла доктор Кэтлин Мартинес.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Египте нашли 27 саркофагов возрастом более 2500 лет — это крупнейшее открытие такого рода в истории.

Фото Egyptian Ministry of Antiquties

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