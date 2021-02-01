Робособаки от Boston Dynamics теперь рисуют мелками и сажают цветы

Американская инженерная компания Boston Dynamics, создавшая популярных во всем мире «танцующих» рабопсов Spot, представила новую модификацию своего творения — с механической рукой.

Согласно рекомендации компании, новый робопес может собирать предметы, убирать в доме, открывать двери, включать свет, рисовать мелками, копать землю и сажать цветы.

«Теперь, когда у Spot есть рука в дополнение к ногам и камерам, он может выполнять мобильные манипуляции. Показанное поведение запрограммировано с помощью нового API (интерфейса прикладного программирования)», — заявили разработчики.

Управлять роботом возможно удаленно с помощью планшета.

Напомним, в октябре испытания автономного робота Spot от Boston Dynamics прошли на территории зоны отчуждения ЧАЭС.

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