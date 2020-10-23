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Наука и технологии

Четвероногого робота Boston Dynamics испытали в Чернобыльской зоне

20:03 23 октября 2020
исследования в Чернобыльской зоне

Под Киевом в Чернобыльской зоне впервые провели испытания автономного робота Spot от Boston Dynamics. Об этом сообщается на странице Госагенства по управлению зоной зоной отчуждения.

В эксперименте участвовали исследовательская группа Бристольского университета и специалисты Центрального предприятия по обращению с радиоактивными отходами.

Сообщается, что во время работ применяли беспилотные летательные аппараты, наземные роботизированные системы, датчики-сканеры для оценки распределения радиоактивных материалов на площади и в пространстве.

В частности, проводились радиометрические и геофизические работы на территории двух секторов пункта временной локализации радиоактивных отходов «Рыжий лес» и на территориях пунктов захоронения радиоактивных отходов «Подлесный» и «Буряковка».

На «Подлесном» и «Буряковке» специалисты надеются получить изображения в 3-D формате и карты распределения активности радионуклидов. А на пункте «Рыжий лес» — карту с участками, которые имеют высокую мощность дозы облучения.

Выполненные работы позволят предприятию обновить карты распределения радиационного загрязнения на участках, где проводилось обследование.

Напомним, осенью 2019 года компания Boston Dynamics объявила о начале поставок роботов-собак SpotMini. Робот может искать утечки газа и составлять подробные планы аварийных зданий, куда людям заходить опасно.

Как сообщали «ФАКТЫ», во время пандемии коронавируса власти Сингапура используют робособаку Spot для проверки соблюдения людьми социальной дистанции.

Фото facebook.com/dazv.gov.ua

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