В NASA отреагировали на отправку Китаем зонда на Луну к "Океану бурь"

Остававшийся длительное время в тени успешных запусков компании SpaceX Китай напомнил о себе, отправив впервые в своей истории беспилотную станцию на Луну.

Ракета-носитель «Чанчжэн-5» («Великий поход-5») стартовала с космодрома Вэньчань на южно-китайском полуострове Хайнань во вторник утром по местному времени (в 22.30 понедельника по Киеву), передает DW.

Ожидается, что китайский зонд совершит посадку на Луне в воскресенье, 29 ноября. Автоматическая станция пробудет на спутнике Земли одни лунные сутки (14 земных дней), в течение которых она будет собирать образцы лунного грунта, после чего вернется на Землю. Если возвращение будет успешным, Китай станет третьей страной — после США и СССР, — которая совершила такую миссию.

Китайская станция соберет пробы в «Океане бурь» — крупнейшем лунном море (низменности с ровным дном, залитой затвердевшей лавой), которое расположено на видимой стороне Луны. «Океан бурь» сформировался 1,2 миллиона лет назад и считается сравнительно молодым в лунной истории. Ранее этот район не исследовался.

Аппарат с образцами лунного грунта на борту должен будет вернуться 15−16 декабря. Как ожидается, он приземлится в регионе Внутренняя Монголия.

LAUNCH: Chinas Change-5 lunar probe has taken off from the Wenchang Space Launch site. The probe will drill into the moons surface and bring back samples in the 1st unmanned sample return mission in the world. — CGTN (@CGTNOfficial) November 23, 2020

Раньше американские и советские экспедиции этот район не посещали. Китайский аппарат должен будет помочь ответить на вопрос, когда на Луне прекратилась вулканическая активность и исчезло магнитное поле.

После известия об отправке зонда Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выразило надежду, что Китай предоставит доступ к результатам своего исследования.

«Запуская зонд Chang'e 5, Китай попытался присоединиться к США и СССР, которые ранее занимались получением образцов Луны. Мы надеемся, что Китай поделится своими данными с мировым научным сообществом, чтобы улучшить понимание Луны, как ранее это сделали наши миссии «Аполлон» и программа «Артемида», — сказано в сообщении агентства в Twitter.

With Change 5, China has launched an effort to join the U.S. & the former Soviet Union in obtaining lunar samples. We hope China shares its data with the global scientific community to enhance our understanding of the Moon like our Apollo missions did & the Artemis program will. pic.twitter.com/mPjG4FE0qQ — NASA (@NASA) November 23, 2020

Напомним, что Китай принимает активное участие в новой лунной гонке. Не позднее чем в 2030 году страна планирует запустить на Луну пилотируемую миссию, а впоследствии построить на ней базу.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что выходец из Украины Макс Поляков занимает третье место по инвестициям в космическую сферу США среди частного бизнеса. Первые два принадлежат основателю SpaceX Илону Маску, собирающемуся колонизировать Марс, и самому богатому человеку в мире, владельцу компании Amazon Джеффу Безосу.

Фото: DW

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