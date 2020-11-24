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Наука и технологии

В NASA отреагировали на отправку Китаем зонда на Луну к "Океану бурь"

5:41 24 ноября 2020
Отправка зонда

Остававшийся длительное время в тени успешных запусков компании SpaceX Китай напомнил о себе, отправив впервые в своей истории беспилотную станцию на Луну.

Ракета-носитель «Чанчжэн-5» («Великий поход-5») стартовала с космодрома Вэньчань на южно-китайском полуострове Хайнань во вторник утром по местному времени (в 22.30 понедельника по Киеву), передает DW.

Ожидается, что китайский зонд совершит посадку на Луне в воскресенье, 29 ноября. Автоматическая станция пробудет на спутнике Земли одни лунные сутки (14 земных дней), в течение которых она будет собирать образцы лунного грунта, после чего вернется на Землю. Если возвращение будет успешным, Китай станет третьей страной — после США и СССР, — которая совершила такую миссию.

Китайская станция соберет пробы в «Океане бурь» — крупнейшем лунном море (низменности с ровным дном, залитой затвердевшей лавой), которое расположено на видимой стороне Луны. «Океан бурь» сформировался 1,2 миллиона лет назад и считается сравнительно молодым в лунной истории. Ранее этот район не исследовался.

Аппарат с образцами лунного грунта на борту должен будет вернуться 15−16 декабря. Как ожидается, он приземлится в регионе Внутренняя Монголия.

Раньше американские и советские экспедиции этот район не посещали. Китайский аппарат должен будет помочь ответить на вопрос, когда на Луне прекратилась вулканическая активность и исчезло магнитное поле.

После известия об отправке зонда Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выразило надежду, что Китай предоставит доступ к результатам своего исследования.

«Запуская зонд Chang'e 5, Китай попытался присоединиться к США и СССР, которые ранее занимались получением образцов Луны. Мы надеемся, что Китай поделится своими данными с мировым научным сообществом, чтобы улучшить понимание Луны, как ранее это сделали наши миссии «Аполлон» и программа «Артемида», — сказано в сообщении агентства в Twitter.

 

Напомним, что Китай принимает активное участие в новой лунной гонке. Не позднее чем в 2030 году страна планирует запустить на Луну пилотируемую миссию, а впоследствии построить на ней базу.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что выходец из Украины Макс Поляков занимает третье место по инвестициям в космическую сферу США среди частного бизнеса. Первые два принадлежат основателю SpaceX Илону Маску, собирающемуся колонизировать Марс, и самому богатому человеку в мире, владельцу компании Amazon Джеффу Безосу.

Фото: DW

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