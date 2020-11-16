Украинец Поляков занимает третье место по инвестициям в космическую сферу США после Маска и Безоса, – Колесник

Выходец из Украины Макс Поляков занимает третье место по инвестициям в космическую сферу США среди частного бизнеса. Первые два принадлежат основателю SpaceX Илону Маску, собирающемуся колонизировать Марс, и одному из богатейших людей мира, владельцу компании Amazon Джеффри Безосу.

Об этом в интервью изданию «Гордон» заявил эксперт в аэрокосмической сфере, советник главы Национального космического агентства Андрей Колесник.

По словам Колесника, 22 декабря этого года (запасной день — 31 декабря) планируется запуск ракеты-носителя «Альфа» компании Firefly Aerospace. Это американская ракета, созданная частично с украинским участием, — проект Макса Полякова.

Колесник рассказал, что производство Полякова в США. Но по украинскому законодательству он основал компанию Firefly Aerospace Ukraine, в которой создаются отдельные составляющие для ракеты, элементы для турбонасоса, двигателей, камер сгорания, трубопроводов и так далее.

Оборудование собираются изготавливать на «Южмаше» в Днепре, а затем, после приемочных испытаний, поставлять его в США.

Кроме производства, Поляков также вкладывает деньги и в инженерные школы в Украине. Такие школы уже открыты в Ровно, Днепре, Киеве, Черкассах, Житомире. Ищут среди студентов и недавних выпускников вузов талантливых людей, которые смогут помочь развивать бизнес.

В планах у бизнесмена, построить более мощную ракету Beta, спроектировать и построить орбитальный буксир, который мог бы транспортировать грузы в космическом пространстве между Землей и Луной. Поляков также намерен запустить производство собственных спутников.

Для реализации таких амбициозных планов Полякову нужны украинские специалисты.

Напомним, в воскресенье, 16 ноября, к Международной космической станции с мыса Канаверал отправился пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами. В составе экипажа четыре человека, в том числе три астронавта NASA и представитель агентства аэрокосмических исследований Японии.

Фото naukatehnika.com/

287

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter