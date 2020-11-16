В Германии ученые назвали напиток, способный уничтожать коронавирус

Пока британские ученые создают маски, которые могут противостоять коронавирусу, их немецкие коллеги из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма решили определить продукты, которые значительно снижают вероятность заражения организма коронавирусной инфекцией.

Результаты своих исследований они опубликовали в журнале bioRxiv.

Так, им удалось установить опытным путем, что некоторые растительные соки и зеленый чай способны эффективно бороться с коронавирусом SARS-CoV-2, тяжелый острый респираторный синдром которого вызывает COVID-19, и вирусом гриппа.

В ходе исследования ученые смешивали натуральные соки некоторых ягод с вирусами и оставляли их на некоторое время при комнатной температуре.

В результате выяснилось, что сок черноплодной рябины (Aronia melanocarpa), сок граната (Punica granatum) и зеленый чай (Camellia sinensis) обладают значительной вирулицидной активностью против обоих вирусов.

Так, сок рябины уничтожал до 97% коронавируса в организме всего за пять минут. Не меньшей эффективностью обладает и гранатовый сок, который убивает до 80% патогенов SARS-CoV-2.

Помогают бороться с коронавирусом и другие натуральные соки, а также зеленый чай.

Как предполагают эксперты, такой эффект растительных продуктов может быть связан с их кислотно-щелочным балансом и полифенолами, которые воздействуют на вирусные белки и нейтрализуют их действие.

По мнению авторов исследования, полоскание данными соками и чаем горла по нескольку раз в день при заражении снижает вирусную нагрузку, предотвращает распространение инфекции в нижние дыхательные пути, и как следствие сводит на нет угрозу передачи инфекции другому человеку.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Японии заявили о прорыве в борьбе с коронавирусом.

Фото: РенТВ

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