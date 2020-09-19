Убивает COVID-19 без вреда для людей: в Японии заявили о прорыве в борьбе с коронавирусом

Ученые многих стран мира ищут эффективные средства борьбы с коронавирусной инфекцией, применяя для ее лечения различные медицинские препараты и методики.

Свою лепту в копилку средств борьбы с опасным заболеванием внесли и японские ученые Университета Хиросимы, которые своим исследованием поставили точку в дискуссии о том, могут ли ультрафиолетовые волны длиной в 222 нанометра (полностью безопасные для людей) уничтожать COVID-19.

О результатах исследования ученые написали в American Journal of Infection Control.

Сообщается, что ранее учеными было установлено, что волны этой длины обладают потенциалом бороться с сезонными коронавирусами, которые структурно похожи на SARS-CoV-2. Однако в отношении COVID-19 исследований не проводилось.

Теперь же доказан и тот факт, что после 30-секундного воздействия ультрафиолетовых волн длиной в 222 нм 99,7% SARS-CoV-2 уничтожается. Это первое доказательство эффективности ультрафиолета против коварного патогена в условиях лаборатории. В ходе своего эксперимента применялись специальные ультрафиолетовые лампы, которыми воздействовали на раствор, помещённый на блюдца. Исследователи давали им время высохнуть перед тем, как включать лампу, расположенную на высоте в 24 см.

Эти волны является безопасной и довольно эффективной альтернативой волнам длиной 254 нм, которые довольно часто применяются в разного рода учреждениях здравоохранения.

Однако ультрафиолет с волнами такой длины представляет большую угрозу для здоровья человека, он способен повреждать ткани, поэтому используется только для обеззараживания пустых помещений.

Ранее о том, что ультрафиолетовое излучение солнечного спектра быстро и эффективно убивает коронавирус, рассказал итальянский иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи.

Под руководством ученого проведено совместное исследование биологов и физиков. На первом этапе вирус SARS-CoV-2 поместили в капли воды, чтобы воспроизвести эффект, возникающий во время кашля или чихания инфицированного человека.

Вирус использовали в трех разных концентрациях. Низкая примерно соответствовала ситуации, когда в комнате находится зараженный человек, высокая — положению больного с тяжелой формой COVID-19, а также очень высокая, которая в реальной жизни не встречается.

Все эти материалы исследователи обработали разными дозами солнечного излучения в коротковолновом диапазоне — ультрафиолетом С (УФ-С). Про словам Клеричи, воздействие УФ-излучения даже в малых дозах за нескольких секунд уничтожало коронавирус.

Эксперт объяснил, что УФ-С полностью поглощается, когда лучи проходят через атмосферу нашей планеты, поэтому было решено провести исследование с ультрафиолетом длинноволнового (УФ-А) и средневолнового диапазона (УФ-В). Это излучение достигает земной поверхности, греет воздух и воздействует на человека.

«Результат был тот же самый: минимальная доза солнечного излучения в считаные секунды уничтожала коронавирус в капельках воды практически на 100%. Что это означает? Солнечные лучи, проникающие летом в земную атмосферу, способны практически полностью убивать вирус, содержащийся в капельках слюны, которые возникают при кашле или разговоре с инфицированным человеком» — рассказал профессор.

Он добавил, что благодаря этому снизилась заболеваемость COVID-19 в Европе и большинстве стран в Северном полушарии. Тем временем в Южном полушарии сейчас зима, солнечное излучение не такое активное, там больше заражений.

При этом есть и исключения.

«Естественно, есть и исключения. Так, высокий уровень распространения вируса наблюдается сейчас в Индии, Пакистане и Бангладеш. Однако это объясняется муссонным климатом, при котором летом из-за обильных осадков в атмосферу попадает мало солнечных лучей», — отметил ученый.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что наряду с медицинскими средствам ключевым фактором успеха в борьбе с коронавирусом в ВОЗ считают доверие между властью и гражданами.

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