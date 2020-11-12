«Вещества, которыми пропитан фильтр моей маски, уничтожают коронавирус»

— Разработать маску, убивающую коронавирус, отчасти помогли знания, которые я получил у врачей курортного поселка Солотвино (Закарпатье), в соляных шахтах которого в советские годы лечилась от астмы София Ротару, — говорит предприниматель из Киева Константин Климашенко. — Нынешний вариант маски уже 11-й по счету (я их все испытал на себе). Первую создал в начале текущего года, а затем вместе со своей командой постоянно совершенствовал, чтобы повысить ее эффективность, срок эксплуатации и удобство в использовании. Последний вариант оснащен фильтром из трех слоев плотной бязи, пропитанной рассолом из 20 различных веществ, используемых в фитотерапии и народной медицине — ни грамма химии. Маска успешно прошла лабораторные испытания в нескольких институтах и других научных учреждениях Киева, Харькова и Днепра. Она рассчитана на ежедневное использование в течение месяца при условии соблюдения простых правил. Каждый вечер маску следует слегка обработать дезинфицирующим составом, который к ней прилагается. Это спиртовой раствор с тщательно подобранными 11-ю эфирными маслами, усиливающими антивирусные и антимикробные качества маски и продлевающие срок ее эксплуатации. Раствор находится во флакончике с распылителем. Достаточно прыснуть на маску два раза. Затем ее следует положить на ночь в кулек с застежкой, в котором она продавалась. Сейчас наши маски носят около 300 человек. Никто из них не заболел коронавирусом, несмотря на то, что, как сейчас говорят, мины ложатся рядом.

«На днях нашу маску впервые приобрели в Великобритании»

— Вы создали цех по выпуску этих масок?

— Я организовал производство ключевого элемента — трехслойного фильтра из бязи. Это требует затрат ручного труда. Кстати, бязь используем толстую — чтобы в фильтре поместилось большое количество веществ, уничтожающих вирусы и микроорганизмы. Пропитанную рассолом из этих веществ ткань высушиваем при температуре не выше 40 градусов (если нагреть сильнее, то действенность многих ингредиентов ослабнет). Отправляем фильтры партнерам, которые по нашим лекалам шьют маски.

К сожалению, пока что это мелкосерийное производство. Я истратил на разработку и налаживание выпуска масок почти все имевшиеся у меня деньги, отказался от других своих проектов. Получить финансирование в Украине не удалось, хотя неоднократно обращался за финансовой поддержкой в Минздрав. Рассчитываю на дальнейшее развитие проекта за счет средств из-за рубежа. Для этого налаживаю сотрудничество с двумя партнерами — в Бонне и Оксфорде. Кстати, на днях продана первая наша маска на британском рынке. Замечу, что себестоимость производства высока, поэтому и цена в розницу не маленькая — 499 гривен. Но в Великобритании она стоит дороже.

— Как у вас возникла идея создать маску, уничтожающую коронавирус?

— Все началось задолго до нынешней пандемии. Еще восемь лет назад у меня возник замысел изготовления маски, пропитанной целебными ингредиентами. Понятно, что с коронавирусом это никак не было связано. Расскажу по порядку. Я многие годы торговал книгами, создал крупную сеть магазинов «Книжковий супермаркет». Но за последнее десятилетие дела в этом бизнесе неуклонно ухудшаются — люди стали меньше читать, многие перешли на электронные или аудиокниги. Пришлось искать новые сферы деятельности. Тут следует сказать, что прежде я часто бывал по работе в Закарпатье, в том числе в курортном Солотвино, где в соляных шахтах лечили заболевания верхних дыхательных путей. Меня эта тема заинтересовала. Дело в том, что несколько лет назад я два раза за холодный сезон переболел воспалением легких. В результате развился хронический бронхит. Возникла угроза возникновения астмы. Стало трудно подниматься даже на третий этаж — задыхался. Вторая причина, подтолкнувшая заняться созданием лечебной маски, коммерческая. В странах Европейского Союза сейчас около 40 миллионов человек болеют астмой. Им выделяется по тысяче евро в год на таблетки и ингаляторы. Умножьте 40 миллионов на тысячу, получите 40 миллиардов евро! Очень серьезный рынок борьбы с астмой, на котором я намерен заработать.

К сожалению, во время развала Советского Союза КГБ вывез из Солотвино научные архивы. Но остались врачи и ученые, в том числе клиники, которая была создана еще около 150 лет назад при императоре Австро-Венгрии Карле Иосифе. У этих специалистов я многому научился. Кроме того, проштудировал большое количество книг по фитотерапии и народной медицине, познакомился с их авторами, например, известными целителями Петром Малаховым, Валентиной Травинкой.

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Осенью 2019 года у меня была готова маска для борьбы с астмой (ее еще следует испытать). А в декабре стали появляться сообщения из Китая о том, что мутировавший смертельно опасный коронавирус передался от летучих мышей к человеку и в Ухане началась эпидемия. Один мой друг, который тоже интересуется вопросами лечения бронхолегочных заболеваний, оперативно отреагировал на эти тревожные сообщения — в декабре прошлого года создал и запатентовал защитную маску. Она довольно простая, ее фильтр пропитывается всего двумя веществами, убивающими вирусы и бактерии. Я помог ему в разработке этой маски. Деловым партнером моего друга в этом проекте выступил один авторитетный врач из австрийской клиники «Рудольфинерхаус», в которой в 2004 году лечили Виктора Ющенко после отравления. Этот австрийский врач в прошлом году номинировался на Нобелевскую премию по медицине. Благодаря своему авторитету он сумел выйти на высокопоставленных лиц в правительстве Китая с предложением создать совместное предприятие по выпуску маски моего друга.

Гарантии крупных государственных чиновников позволяли быть уверенными, что какое-нибудь китайское предприятие не начнет выпускать пиратские копии маски. Мой друг с партнером организовали выпуск экспериментальной партии — 200 штук — и отправили их в КНР. Китайская сторона делилась с ними сведениями о коронавирусе, о результатах вскрытий первых умерших от него. Дело дошло до составления контракта о создании крупного совместного предприятия по выпуску масок. Но после того, как эпидемия перекинулась в другие страны и на Поднебесную обрушился шквал критики, судебные иски, китайские партнеры в одночасье прервали сотрудничество. КНР стала дозировать информацию о COVID-19, минимизировала контакты с иностранцами по этой теме. Мой друг и австрийский врач могли бы сами развивать проект, но они этого почему-то не сделали.

«Отказался от использования нескольких весьма эффективных, но вызывающих аллергию компонентов»

— Я понимал, что мне под силу создать собственную маску, причем, гораздо более эффективную, чем та, что запатентовал мой друг, — продолжает Константин Климашенко. — Уже в феврале у меня был готов первый прототип, изготовленный из марли и пропитанный лишь несколькими ингредиентами. Я испытывал его на себе, раздавал друзьям. А к моему дню рождения — 15 марта — создал вторую, более совершенную, модификацию из бязи. В последующие месяцы с командой усовершенствовал эффективность фильтров, конструкцию (чтобы маску было удобнее носить), работал над продлением ее ресурса. Как я уже говорил, нынешняя модификация 11-я по счету. Маска запатентована и, что очень важно, получила «Сертифiкат вiдповiдностi» — государственный документ об успешном прохождении испытаний на безопасность для людей. Испытания, в частности, проводились Институтом экогигиены и токсикологии имени Медведя Минздрава Украины. Маска прошла испытания, как средство защиты от вирусов и микроорганизмов.

— Давайте уточним, фильтр маски пропитан вытяжками из трав, которые используются в фитотерапии. Вероятно, у некоторых людей они способны вызвать аллергию. Вы это учли?

— Этому я уделил особое внимание, из-за чего отказался от ряда весьма эффективных, но вызывающих аллергию компонентов. Кроме того, использовал педиатрические дозировки. Еще никто из тех, кто носит мои маски, не жаловался, что они вызывают аллергию или хотя бы покраснение кожи.

Кстати, я дружу с солисткой Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко народной артисткой Украины Анжелиной Швачкой. Тополиный пух вызывает у нее аллергию. Но в нынешнем году у нее этой проблемы не возникло, поскольку певица носила мою маску.

Пока официально говорить о лечебных свойствах маски нельзя, ведь для этого нужно успешно провести клинические испытания на третьем, заключительном, этапе с привлечением нескольких десятков тысяч добровольцев. Оформить на каждого страховку. На это нужны миллионы долларов и много времени. А людей от заражения нужно спасать сейчас.

О свойствах моей маски скажу еще то, что она должна убивать коронавирус, когда он только проник в носоглотку человека, но еще не успел опуститься в легкие, желудок.

— Что именно уничтожает коронавирус?

— Два фактора. Первый — летучие вещества, которыми пропитан фильтр. Второй — маска имеет свойства осмоса (отсасывает влагу). А в сухой среде вирусы погибают.

И вот еще что. Все, как манну небесную, ждут вакцину от коронавируса. Но нужно понимать, что он может мутировать, и тогда вакцина не защитит от нового штамма. В таком случае ученым придется начинать все сначала — делать другую вакцину. А маска, пропитанная летучими веществами, защищает от любых вирусов.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о созданном в Украине роботе-медбрате, который может работать в инфекционной больнице.

На фото в заголовке: Константин Климашенко все 11 модификаций маски испытал на себе. Фото автора

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