«Наши светильники уничтожают коронавирус и при этом безопасны для людей»

— В конструкторском бюро нашей фирмы создан светодиодный ультрафиолетовый светильник, уничтожающий коронавирус, а также все штаммы гриппа, возбудителей кори, оспы, палочку Коха (вызывает туберкулез), плесень и грибки, — говорит предприниматель, генерал-лейтенант в отставке Андрей Юрченко из Днепра. — Очень важная особенность наших светильников в том, что их излучение не причиняет вред человеку. Люди могут спокойно находиться в помещении, когда эти источники ультрафиолета включены. Коронавирус они убивают мгновенно. Представьте, в комнату или в салон трамвая входит человек, зараженный ковидом. С дыханием он выделяет возбудителей болезни, но ультрафиолетовое излучение нашей установки тут же уничтожает попавший в воздух коронавирус. Мы завершили испытания данной модели обеззараживателей воздуха еще 25 мая, но не афишировали это — ждали результатов независимых экспертиз, сертификации. На сегодняшний день получен сертификат качества Европейского Союза, оформлен патент, успешно пройдена проверка в США — в Бостонском и Колумбийском университетах, а также в семи украинских институтах. Информация о нашей разработке просачивается, поэтому к нам уже обратились высокопоставленные чиновники и бизнесмены из нескольких стран. Так, министр культуры и туризма Турции звонил мне (мы с ним беседовали через переводчика) с предложением начать поставки для турецких отелей. Были также предложения от представителей Грузии и Кувейта. Отвечаю иностранцам: «Будем сотрудничать, но прежде я обеспечу потребности Украины».

«Если ультрафиолет уничтожает микробы и вирусы в воде, то почему бы не использовать его для обеззараживания воздуха от ковида?»

— Вообще-то наша фирма уже 12 лет выпускает обычные светодиодные светильники, которые потребляют гораздо меньше электроэнергии, чем лампочки накаливания, — продолжает Андрей Юрченко. — Подобных предприятий в Украине два — в Киеве и Харькове. Наше отличается тем, что у нас есть свое конструкторское бюро, в котором я собрал классных специалистов с учеными степенями.

— Как получилось, что вы занялись борьбой с коронавирусной инфекцией?

— Так я к ответу на этот вопрос и веду. Семь лет назад наше конструкторское бюро создало технологию по обеззараживанию воды с помощью ультрафиолетового излучения, мы получили на нее патент. Когда в начале нынешнего года начиналась пандемия коронавируса, мы рассудили так: раз ультрафиолет эффективно уничтожает микробы и вирусы в воде, почему бы не использовать это его свойство для обеззараживания воздуха и вещей от ковида?

За несколько месяцев вместе с профессором из Южной Кореи и нашими китайскими партнерами создали светодиодный ультрафиолетовый светильник, эффективно обеззараживающий помещения, в том числе и от коронавирусов. Но эта разработка имела существенный недостаток: частота излучения, которую она генерирует (254 нанометра), опасна для глаз и кожи человека. Следовательно возможность применения этих изделий ограничена — их можно включать только, когда в помещении никого нет. Нас это не устраивало, и мы продолжили поиск, увенчавшийся успехом. Ученые нашего КБ придумали (причем самостоятельно, без участия иностранных коллег), как сделать ультрафиолетовый светильник совершенно безвредным для людей. Скажем, в моем рабочем кабинете это устройство работает с утра до вечера — выключаю его только на ночь.

«Наш светодиодный ультрафиолетовый светильник уничтожает коронавирус, а также все штаммы гриппа, возбудителей кори, оспы, палочку Коха, плесень и грибки», — говорит Андрей Юрченко

— В чем суть ноу-хау?

— В новаторских диодах. Мы сделали их из редкоземельного элемента. Какого именно, озвучить не могу — коммерческая тайна. Плюс к этому использовали другую длину волны, чем в предыдущей модели. Кстати, по поводу первой модели. Права на нее имеем не только мы, но и наши китайские партнеры. Через российское посольство в Пекине к ним обратился министр обороны России Шойгу.

— Что ему от них понадобилось?

— Россияне каким-то образом узнали об этой разработке и решили заказать определенное количество. Китайцы им продали. Знаю, что эти изделия установили во всех российских военных госпиталях, где лечат военнослужащих, заболевших коронавирусной инфекцией. А также в вагонах метро и пригородных электричках Москвы и Санкт-Петербурга. Но это еще не все. Наши китайские партнеры продали такие же светильники в США, где их, как и в России, используют для уничтожения вирусов и бактерий в общественном транспорте.

Понятно, что включают данные обеззараживатели исключительно, когда в вагонах метро, салонах автобусов и трамваях нет пассажиров, а в палатах — больных. А вот ультрафиолетовые светильники второго поколения, которые мы создали сами, могут работать в присутствии людей, не причиняя им никакого вреда, при этом мгновенно уничтожают коронавирус. Точнее так: за определенное время светильник обеззараживает помещение или салон транспортного средства, а затем уничтожает вирусы и бактерии ежесекундно, если в помещении есть человек, зараженный ковидом и выделяющий его возбудителей.

Светильник имеет еще одно ценное свойство, помогающее не заболеть COVID-19. Исследования показали, что ультрафиолетовое излучение той длины, которую испускает наш светильник, вызывает выработку в организме человека витамина D. Этот витамин служит профилактикой заболевания ковидом.

— Сколько времени уходит на предварительное обеззараживание комнаты или, скажем, вагона метро?

— Не более получаса. Во многих случаях гораздо меньше времени.

Под воздействием ультрафиолетового излучения гибнут вирусы, а организм человека вырабатывает витамин D

— Ваша фирма может за короткий срок обеспечить Украину большим количеством ультрафиолетовых устройств для борьбы с ковидом?

— Думаю, да. Ведь у нас есть производство в Украине и сборочная линия в Китае. На тех мощностях, на которых собираем обычные светодиодные светильники, можно выпускать ультрафиолетовые. Кстати, о нашей сборочной линии в КНР. Мы приняли меры, чтобы секретные диоды и документация по ним не оказались в руках потенциальных конкурентов из этой страны. Ведь всем известна склонность некоторых китайских бизнесменов, мягко говоря, заимствовать чужие технические разработки. Поэтому заказ на изготовление наших диодов мы разместили в другой части Поднебесной на режимном оборонном НИИ. При этом мы не сообщаем сотрудникам этого института, где будем использовать новаторские диоды. Эти комплектующие крохотные — как мельчайшие алмазы. Чтобы забрать их из НИИ, направляем туда своего представителя, который затем доставляет их в специальном кейсе на сборочное производство. Там организован строгий учет — начальник участка выдает секретные диоды поштучно.

Шестого октября о наших ультрафиолетовых светильниках доложили на заседании Кабинета министров Украины. Что это даст, узнаем в ближайшее время. Важно, что уже подписаны первые контракты. После изучения результатов экспертиз и консультаций с киевскими учеными, которые их делали, мэр 900-тысячного Кривого Рога Юрий Вилкул дал на совещании (мы на нем присутствовали) поручение подписать с нами договоры на оснащение всего коммунального транспорта города ультрафиолетовыми светильниками. И добавил: «Через Комиссию по чрезвычайным ситуациям обяжем сделать это частных перевозчиков». Кроме того, мы подписали первые 45 контрактов на поставку этих устройств в больницы. Главный врач одной из клиник Харькова рассказывал, что после того, как начался карантин, влажную уборку помещений больницы приходится проводить не два раза в сутки, а шесть. Из-за этого резко подскочили расходы — покупка большого количества моющих и дезинфицирующих средств, дополнительная оплата персоналу. «Установлю ваши ультрафиолетовые светильники и вернусь к обычному режиму уборки — утром и вечером», — сказал он мне.

«Наши устройства еще и комаров отгоняют»

— Сколько таких светильников нужно ставить в помещении?

— Это зависит от его площади. Если небольшая палата на две койки, то хватит одного устройства длиной 60 сантиметров. В палату на пять-шесть человек нужен вдвое больший светильник. Он включается в стандартную розетку 220 вольт. Для салонов автобусов, трамваев, троллейбусов мы разработали модель, которая работает от автомобильного прикуривателя на 12 или 24 вольта. Ультрафиолетовые светильники для транспорта миниатюрные, длиной 15 сантиметров — помещаются на ладони. Такое устройство вешается в салоне и проводом соединяется с прикуривателем в водительской кабине.

— Ученые говорят, что одним из мест повышенной опасности заражения коронавирусом являются лифты. Вы готовы разработать для них ультрафиолетовые светильники?

— Есть такая старая, еще с советских времен, шутка: «Народ у нас выносливый — все вынести может». Это я к тому, что обеззараживатели для лифтов должны быть антивандальными. Их создание — в наших ближайших планах.

Кстати, мы сделали компактные индивидуальные ультрафиолетовые светильники в виде брелока. Я уже хожу с таким. Он очищает воздух в радиусе одного метра вокруг. Потребителям пока не предлагаем их по той причине, что они работают на батарейке. А ее при постоянном использовании устройства нужно менять раз в два дня. Эта батарейка (по виду напоминает таблетку) стоит 60 гривен. Для многих будет слишком накладно через каждые два дня выделять такую сумму на элемент питания. Поэтому мы решили доработать индивидуальные обеззараживатели, чтобы источником питания для них были аккумуляторы — как в мобильных телефонах.

Портативный прибор обеззараживает пространство в радиусе одного метра

— Ваши ультрафиолетовые светильники одновременно обеззараживают и освещают помещение?

— Нет. Основные (те самые секретные диоды, которые уничтожают вирусы и бактерии) вообще не испускают видимый человеку свет, поэтому визуально нельзя определить, работают они или нет. Погибшие под их воздействием вирусы и микроорганизмы имеют ощутимый неприятный запах. Чтобы его устранить, мы оснащаем светильник диодами другого типа. Вот они-то испускают ярко-фиолетовое свечение. Но осветить помещение, конечно, не могут. Кстати, дополнительные диоды не только очищают воздух от дурного запаха «вирусного и бактериального мусора», но еще и комаров отгоняют. Например, в ультрафиолетовый светильник длиной 1,2 метра устанавливаем 20 основных диодов и четыре дополнительных.

— Раз секретные диоды изготавливаются из редкоземельных элементов, то, вероятно, стоимость ультрафиолетовых светильников большая?

— Да, не маленькая. Но она в 10 раз ниже, чем у японских ультрафиолетовых светильников, о создании которых они недавно заявили. Речь идет об устройствах с безопасной для людей длиной волны 222 нанометра. Вот только светильник с точно такой же длиной волны мы создали еще в феврале и пришли к выводу, что он не годится — слишком маломощный, обеззараживает пространство лишь в радиусе одного метра. Японцы за аналогичное устройство просят 2860 долларов.

— Вы человек военный. Ваша воинская специальность связана с научными разработками?

— Я служил в компетентных органах, в советские годы работал в управлении Генеральной прокуратуры СССР по надзору за оборонной ядерной промышленностью. Во многих проектах участвовал за годы службы, о чем рассказывать не имею права. У меня два ранения, инвалид Вооруженных Сил 2-й группы. Когда вышел в отставку, занялся бизнесом. Вначале строительным, а затем организовал еще и производство светодиодных светильников с конструкторским бюро при нем. Профессора, который много лет возглавлял КБ, чуть больше года назад сманили россияне. Уехал в их «Силиконовую долину» — инновационный центр «Сколково» (находится в Москве). Дали кафедру, квартиру и очень высокую зарплату. В КБ остались два ученых: Сергей Валентинович Скулов и Виктор Николаевич Почта. Они и создали уникальный светодиодный светильник, который уничтожает коронавирус, при этом не причиняя вреда здоровью людей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Португалии ученые создали маску, убивающую коронавирус, а в Дании — роборуку для тестирования пациентов на коронавирус.

Тем временем директор Института биохимии имени Палладина НАН Украины академик Сергей Комисаренко предупредил: способность коронавируса инфицировать людей усилилась.

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