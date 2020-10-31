Илон Маск объявил Марс "свободной планетой", где не будут соблюдаться законы землян

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск объявил Марс «свободной планетой» и утверждает, что будущая колония землян на Красной планете не будет признавать законы Земли, сообщает DailyMail.

Так, сообщается, что SpaceX не будет соблюдать международные законы за пределами Земли и Луны, а вместо этого будет применять принципы самоуправления, «установленные добросовестно».

Ранее компания объявила о планах построить мега-группировку спутников вокруг Марса и самодостаточный город, выживание которого не зависит от Земли. Служба Starlink на Земле и на Луне будет подчиняться законам, установленным штатом Калифорния (США), но на Марсе или другом космическом корабле для колонизации Маск не признает власть или суверенитет какого-либо земного правительства.

Изобретатель планирует построить устойчивый город на Марсе, выживание которого не будет зависеть от Земли. Маск поделился подробностями этого видения на прошлой неделе во время ежегодной конференции Марсианского общества, заявив, что поселенцы на Красной планете должны будут быть самодостаточными в случае, если корабли с Земли перестанут прибывать по какой-либо причине.

Ключевым игроком в претворении этих идей в жизнь является массивная ракета Starship, о которой Маск недавно объявил, что в 2024 году она впервые отправится на Марс. Цель состоит в том, чтобы в конечном итоге отправить на Марс миллион человек.

Как писали «ФАКТЫ», ранее во время предполетных испытаний на объектах SpaceX в Южном Техасе 22 сентября взорвался топливный танк Starship SN7.1. Маск тогда сообщил, что танк был намеренно уничтожен в ходе испытания под давлением.

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