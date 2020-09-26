На полигоне SpaceX прогремел взрыв (видео)

Во время предполетных испытаний на объектах SpaceX в Южном Техасе 22 сентября взорвался топливный танк Starship SN7.1.

Тем не менее, Илон Маск «был счастлив», говорится в сообщении компании.

Дело в том, что танк был намеренно уничтожен в ходе испытания под давлением, предназначенного для доведения оборудования из нержавеющей стали до точки разрыва.

Отмечается, что SpaceX провела несколько других подобных испытаний, в том числе одно в июне этого года, в результате которого танк SN7 взорвался. Такие испытания дают необходимые данные для будущих итераций Starship, космического корабля на 100 пассажиров, который компания Илона Маска разрабатывает, чтобы доставить людей на Марс, Луну и в другие космические направления.

Гибель SN7.1 открывает путь для тестирования прототипа SN8, которое может начаться уже в эти выходные. По словам Маска, если SN8 пройдет серию проверок и испытаний двигателя, он попытается совершить полет на высоте 20 километров в небе Южного Техаса.

Два полноразмерных прототипа Starship уже оторвались от земли — SN5 и SN6, каждый из которых во время недавних испытательных полетов поднялся на высоту около 150 метров.

Полеты и SN5, и SN6 приводились в движение только одним двигателем Raptor. SN8 будет иметь три Raptor, носовой обтекатель и закрылки для улучшения управляемости, а также дополнительные аксессуары, которых не хватало его предшественникам.

По словам Маска, последний Starship будет иметь шесть Raptors, которые сделают транспортное средство высотой 50 метров достаточно мощным, чтобы взлететь с Луны и Марса. Но Starship потребуется помощь, чтобы взлететь с нашей более громоздкой Земли, поэтому он будет запускаться отсюда на гигантской ракете под названием Super Heavy, которая будет оснащена примерно 30 собственными Raptors.

И Starship, и Super Heavy предназначены для быстрого и полноценного повторного использования. Маск предполагает, что дуэт резко сократит стоимость космических полетов — настолько резко, что даже такие амбициозные подвиги, как колонизация Марса, станут экономически целесообразными.

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