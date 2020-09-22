28.11 / 28.31 32.88 / 33.29
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Наука и технологии

В Японии придумали первую лампу против коронавируса

14:14 22 сентября 2020
лампа

В Японии крупный производитель осветительной техники представил первую безопасную УФ-лампу против коронавируса. Идея использовать ультрафиолетовые лучи для дезинфекции помещений далеко не новая. Но на этот раз производителям удалось вписаться в узкий промежуток, в котором ультрафиолет еще убивает вирусы (в том числе и новый коронавирус), но уже безвреден для глаз и кожи человека.

Как сообщает JapanTimes, традиционные УФ-лампы испускают ультрафиолетовые лучи с длиной волны 254 нанометра. Такие приборы использовать можно исключительно при отсутствии людей в помещении, поскольку лучи проникают через кожу, повреждают слизистую глаз, при длительном воздействии способны вызывать онкозаболевания. Компания Ushio Inc. говорит, что их лампа Care 222 использует лучи с длиной волны 222 нанометра. Такого типа ультрафиолет смертелен для микроорганизмов, но безвреден для человека.

Пока производитель принимает заказы исключительно от клиник, но практические эксперименты показали, что спектр клиентов можно расширить. Лампы могут применяться в транспорте, в лифтах, в офисных помещениях — везде, где есть плотный поток людей и высока опасность распространения инфекции.

Лампа весом 1,2 килограмма крепится к потолку. В течение семи минут прибор уничтожает в радиусе двух метров до 90% вирусов. Стоит разработка около трех тысяч долларов.

Напомним, ранее независимые исследователи из Университета Хиросимы подтвердили, что 222-нанометровые УФ-лучи эффективны против нового коронавируса.

41

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Олег Винник оконфузился в концовке номера на «Танцях з зірками»

Роман Абрамович

Тайно вкладывал деньги в футболистов других клубов: хозяин «Челси» Абрамович угодил в скандал

лампа

В Японии придумали первую лампу против коронавируса

Доллары

Досье FinCEN: Путин, братья Ротенберг, Семен Могилевич в центре скандала об отмывании 2 триллионов долларов

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер