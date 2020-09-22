В Японии придумали первую лампу против коронавируса

В Японии крупный производитель осветительной техники представил первую безопасную УФ-лампу против коронавируса. Идея использовать ультрафиолетовые лучи для дезинфекции помещений далеко не новая. Но на этот раз производителям удалось вписаться в узкий промежуток, в котором ультрафиолет еще убивает вирусы (в том числе и новый коронавирус), но уже безвреден для глаз и кожи человека.

Как сообщает JapanTimes, традиционные УФ-лампы испускают ультрафиолетовые лучи с длиной волны 254 нанометра. Такие приборы использовать можно исключительно при отсутствии людей в помещении, поскольку лучи проникают через кожу, повреждают слизистую глаз, при длительном воздействии способны вызывать онкозаболевания. Компания Ushio Inc. говорит, что их лампа Care 222 использует лучи с длиной волны 222 нанометра. Такого типа ультрафиолет смертелен для микроорганизмов, но безвреден для человека.

Пока производитель принимает заказы исключительно от клиник, но практические эксперименты показали, что спектр клиентов можно расширить. Лампы могут применяться в транспорте, в лифтах, в офисных помещениях — везде, где есть плотный поток людей и высока опасность распространения инфекции.

Лампа весом 1,2 килограмма крепится к потолку. В течение семи минут прибор уничтожает в радиусе двух метров до 90% вирусов. Стоит разработка около трех тысяч долларов.

Напомним, ранее независимые исследователи из Университета Хиросимы подтвердили, что 222-нанометровые УФ-лучи эффективны против нового коронавируса.

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